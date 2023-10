L’année de pointe attendue pour les aurores boréales en Colombie-Britannique : 2023

By

Les aurores boréales, également connues sous le nom d’aurores boréales, captivent depuis longtemps les gens avec leurs superbes spectacles de lumières colorées dansant dans le ciel. En Colombie-Britannique, l’hiver prochain s’annonce comme une saison épique pour observer ce phénomène naturel.

Selon le Dr Kyle Reiter, physicien au Service canadien d'information sur les dangers de Ressources naturelles Canada, l'activité des aurores boréales suit un modèle régulier appelé cycle solaire. Ce cycle alterne des périodes d'activité maximale et minimale tous les 11 ans. Actuellement, nous nous dirigeons vers le prochain maximum solaire, qui devrait se produire en 2024. Le maximum solaire est le moment où le plus grand nombre de régions du Soleil peuvent produire une activité conduisant à des tempêtes géomagnétiques et des aurores.

Les aurores se produisent lorsque des particules chargées entrent en collision avec des gaz dans la haute atmosphère terrestre, créant des éclairs de lumière colorée qui remplissent le ciel. Ces lumières semblent se déplacer dans le ciel en raison de milliards d’éclairs qui se produisent au fil du temps. Alors que les aurores peuvent être vues presque toutes les nuits dans les ovales auroraux au-dessus des pôles magnétiques nord et sud d’août à mai, elles ne sont généralement pas visibles plus au sud.

Le soleil joue un rôle important en tant que principal moteur de l’activité aurorale. À mesure que nous approchons du maximum solaire, les chances d’assister à des spectacles époustouflants d’aurores boréales augmentent. Cependant, il existe également des processus chimiques complexes dans la haute atmosphère associés aux aurores boréales que les chercheurs étudient activement.

Lorne Smith est une personne qui connaît bien la beauté des aurores boréales. Vivant à Pressy Lake, au sud de 100 Mile House, Smith a pris des centaines de photos des lumières de sa maison. En tant qu'expert autodidacte du phénomène, Smith prédit que 2023 sera une année record pour les aurores boréales en Colombie-Britannique en raison du cycle solaire de 11 ans.

Smith, qui a bravé le froid pendant plus de 100 nuits, a développé ses compétences dans la capture des lumières grâce à la photographie. En apprenant à photographier les aurores boréales, il a créé une collection d'images époustouflantes qui mettent en valeur la beauté spectaculaire de ce phénomène naturel.

Alors que l’on se prépare à 2023, les habitants du nord et du centre de la Colombie-Britannique attendent avec impatience la possibilité d’assister à un spectacle fascinant d’aurores boréales. Avec moins de pollution lumineuse dans des régions comme Pressy Lake et les lacs environnants du sud de Cariboo, les chances de capturer ces lumières éthérées sont considérablement augmentées.

La légende dit que les aurores boréales sont les âmes des ancêtres dansant dans le ciel et sont considérées comme une bénédiction de chance et de beauté pour les enfants conçus sous elles dans diverses cultures. Quelles que soient les croyances associées à ces lumières, elles continuent d’inspirer la crainte, la peur et l’expression artistique, offrant un spectacle captivant à ceux qui ont la chance d’en être témoins.

Sources:

– Dr Kyle Reiter, physicien au Service canadien d'information sur les dangers de Ressources naturelles Canada

– Lorne Smith, expert et photographe des aurores boréales