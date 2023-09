L'essor de l'astrotourisme : un regard sur les événements et les voyages astronomiques

By

Une étude récente a montré qu'en raison de la pollution lumineuse, 80 % des Américains et un tiers de la population mondiale ne peuvent plus voir la Voie lactée depuis leur domicile. Cela a suscité un intérêt croissant pour l’astrotourisme, où les gens se rendent dans les parcs nationaux, les observatoires et autres lieux du ciel sombre pour assister à des événements astronomiques.

Les événements astronomiques tels que les éclipses solaires et les pluies de météores constituent la principale attraction des astrotouristes. Les éclipses solaires se produisent lorsque la nouvelle lune bloque brièvement le soleil, les éclipses totales étant les plus spectaculaires, permettant aux spectateurs d'observer la couronne solaire. Il existe également des éclipses annulaires, où la Lune ne couvre pas tout le disque solaire, et des éclipses partielles, où seule une partie du disque solaire est bloquée.

Les pluies de météores sont un autre événement populaire parmi les astrotouristes. Celles-ci se produisent lorsque l'orbite de la Terre croise la poussière laissée par une comète, ce qui entraîne un affichage d'étoiles filantes. Les pluies de météores les plus connues sont les Perséides, les Géminides et les Lyrides, du nom des constellations d'où elles semblent émaner.

Lors de la planification d’une sortie astrotouristique, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. La phase de la lune est cruciale, les conditions d'observation des étoiles étant meilleures pendant la nouvelle lune, lorsque la lune est sous l'horizon. La météo joue également un rôle important, car un ciel dégagé est essentiel pour une visualisation optimale. Il est également important de trouver des emplacements dans le ciel sombre, éloignés de la pollution lumineuse, qui peuvent être identifiés à l'aide de cartes de pollution lumineuse telles que l'échelle du ciel sombre de Bortle.

L'astrotourisme offre aux passionnés une occasion unique d'assister directement aux événements célestes et de se connecter avec les merveilles de l'univers. Avec de multiples éclipses et pluies de météores à l’horizon, l’intérêt pour l’astrotourisme ne fera que croître.

Sources:

– Étude : 80 % des Américains et un tiers de la population mondiale ne peuvent pas voir la Voie lactée à cause de la pollution lumineuse

-cnn.com