Le cercle de feu : une éclipse solaire annulaire à Albuquerque, au Nouveau-Mexique

By

L’éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom de « cercle de feu », est un événement céleste époustouflant qui se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil s’alignent parfaitement. Contrairement à une éclipse solaire totale, où la Lune est à sa distance la plus proche de la Terre, lors d'une éclipse annulaire, la Lune est proche ou à son point le plus éloigné de la Terre. Cela se traduit par un brillant anneau de lumière solaire entourant la lune sombre.

Le 14 octobre, une rare éclipse solaire annulaire sera visible dans une grande partie de l’ouest des États-Unis, de l’Oregon au Texas. Aux heures de pointe, plus de 90 % du soleil sera masqué par la lune. Pour être témoin de l'anneau de feu, il faut se positionner sur la trajectoire de l'éclipse, large de 116 milles.

Albuquerque, au Nouveau-Mexique, est un endroit idéal pour observer ce phénomène céleste. L'éclipse débutera à Albuquerque à 9 h 13 HNR et atteindra l'annularité à 10 h 36. Ensuite, la lune s'éloignera progressivement du soleil et le ciel commencera à s'éclaircir.

Pour améliorer l'expérience visuelle, l'Université du Nouveau-Mexique organise une célébration de l'Éclipse enchantée 2023 à Johnson Field. Cet événement débutera à 8h30 et fournira des lunettes d'observation solaire, des cartes et des télescopes pour une observation sûre de l'éclipse. Il est important de noter que ceux qui envisagent de photographier l’éclipse auront besoin d’un filtre solaire pour leur appareil photo afin de protéger leurs yeux et leur équipement.

La célébration de l'Éclipse enchantée 2023 se terminera à 12h09, permettant aux participants de profiter pleinement de cet événement grandiose.

Pour plus d'informations sur l'éclipse solaire annulaire et la célébration de l'Éclipse enchantée 2023 à Albuquerque, veuillez visiter www.eclipse.unm.edu.

Définitions:

– Éclipse solaire annulaire : une éclipse qui se produit lorsque la lune est proche ou à son point le plus éloigné de la Terre, ce qui entraîne la formation d'un anneau lumineux de lumière solaire entourant la lune sombre.

– Éclipse solaire totale : Une éclipse qui se produit lorsque la lune est à sa distance la plus proche de la Terre, bloquant complètement le soleil et créant une obscurité temporaire.

Source : photographie de Dave Gibson et www.eclipse.unm.edu