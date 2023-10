Arkadia Space obtient un financement de démarrage de 3 millions de dollars pour l'innovation dans les systèmes de propulsion

Une société espagnole, Arkadia Space, a réussi à lever 3 millions de dollars en financement de démarrage pour soutenir le développement de ses systèmes de propulsion écologiques révolutionnaires pour les engins spatiaux. Le cycle de financement, qui a été sursouscrit, a été mené par Draper B1, une célèbre société de capital-risque espagnole appartenant au réseau américain Draper Venture Network. Par ailleurs, Expansion Ventures, un fonds de capital-risque européen spécialisé dans les startups de la mobilité spatiale et aérienne, a également contribué au tour de table.

Outre ces investisseurs de premier plan, Arkadia Space a bénéficié du soutien d'investisseurs providentiels, notamment Pedro Duque, ancien astronaute et ministre des sciences espagnol, ainsi qu'Antoine de Chassy, ​​fondateur de Loft Orbital. Duque et Chassy serviront tous deux de conseillers pour l'entreprise, tirant parti de leur expérience inestimable et de leurs vastes réseaux dans l'industrie spatiale. Francho Carcia, directeur général et co-fondateur d'Arkadia Space, a exprimé sa gratitude pour le soutien de ces investisseurs de renom, soulignant le rôle déterminant qu'ils joueront dans le développement de l'entreprise.

Grâce à cette injection de fonds, Arkadia Space prévoit d'étendre ses installations et sa main-d'œuvre dans la ville de Castellón, en Espagne. De plus, la société vise à accélérer l’avancement de son propulseur de vaisseau spatial bipropulseur hypergolique. Actuellement, Arkadia Space est sur le point d'achever le développement d'un petit propulseur monoergol, doté d'une poussée de cinq newtons. La société prévoit de commencer à commercialiser ce propulseur en 2024, avec un vol de démonstration prévu pour la fin de l'année prochaine.

Fondée en 2020 par un groupe d'anciens membres de l'équipe de propulsion de PLD Space, Arkadia Space s'engage à révolutionner les systèmes de propulsion spatiale en utilisant des propulseurs respectueux de l'environnement. Ces propulseurs, tels que le peroxyde d’hydrogène et leur carburant exclusif, offrent des alternatives plus sûres et plus durables à l’hydrazine traditionnellement utilisée. Malgré ses performances exceptionnelles, l’hydrazine présente des défis de manipulation et est confrontée à des restrictions réglementaires croissantes.

Le succès du cycle de financement d'amorçage valide non seulement le potentiel de marché d'Arkadia Space, mais affirme également la maturité croissante du secteur espagnol des technologies spatiales. Raquel Bernal, associée directrice et directrice des investissements chez Draper B1, a salué l'exécution remarquable et les partenariats stratégiques de l'entreprise, soulignant les progrès que cela indique pour l'industrie espagnole des technologies spatiales.

FAQ:

1. Qu'est-ce qu'Arkadia Space ?

Arkadia Space est une société espagnole spécialisée dans le développement de systèmes de propulsion écologiques pour les engins spatiaux. Ils visent à proposer des alternatives innovantes et respectueuses de l’environnement aux propulseurs traditionnels.

2. Quel montant de financement Arkadia Space a-t-il récemment obtenu ?

Arkadia Space a levé avec succès 3 millions de dollars de financement de démarrage pour le développement de son système de propulsion.

3. Qui a dirigé le cycle de financement de démarrage ?

Le cycle de financement a été mené par Draper B1, une société de capital-risque espagnole, et comprenait également des contributions d'Expansion Ventures, un fonds de capital-risque européen.

4. Qui sont certains des conseillers notables d'Arkadia Space ?

Pedro Duque, ancien astronaute espagnol et ministre des Sciences, et Antoine de Chassy, ​​fondateur de Loft Orbital, sont les conseillers de l'entreprise.