La collaboration passionnante entre SpaceX et Matchbox Sky Busters de Mattel

Le vaisseau spatial révolutionnaire Starship de SpaceX s'est aventuré dans de nouveaux territoires : dans le domaine des jouets. Dans le cadre d'un accord de licence pluriannuel entre SpaceX et Mattel, la gamme Matchbox Sky Busters a dévoilé un modèle moulé sous pression du Starship. Cet ajout intervient après le récent succès du deuxième vol d'essai du vaisseau spatial, soulignant son importance et sa popularité. Le jouet reproduit fidèlement le Starship en acier inoxydable, avec des détails complexes tels que des ailerons, des tuiles thermiques et six moteurs Raptor. Mesurant 4.5 pouces de longueur, le modèle en métal et en plastique offre une représentation authentique du vaisseau spatial colossal.

En plus du Starship, la gamme Matchbox Sky Busters présente également une version jouet de la capsule Dragon de SpaceX. Cette capsule, qui transporte des astronautes et des marchandises vers et depuis l'espace, fait partie intégrante des opérations actuelles de SpaceX, y compris de son partenariat avec la NASA. La version jouet de la capsule SpaceX Dragon représente fidèlement la capsule de descente, qui revient en toute sécurité sur Terre.

Le Starship et le Dragon font tous deux partie d'une collection convaincante qui comprend d'autres véhicules emblématiques de la gamme Sky Busters. L'emballage de chaque jouet comprend un présentoir en plastique et un tapis de jeu, conçus pour améliorer l'expérience de jeu imaginative. Le tapis de jeu Starship présente une vue aérienne de la surface martienne, permettant aux enfants d'imaginer l'approche du vaisseau spatial pour atterrir sur la planète rouge. D'un autre côté, le tapis de jeu Dragon représente une scène dramatique de bateaux de récupération s'approchant d'une capsule Dragon s'écrasant dans un plan d'eau.

Les Matchbox Sky Busters Starship et Dragon sont disponibles dans certains magasins de jouets et de loisirs américains au prix de 5 $ chacun. Pour plus de commodité, des précommandes en ligne sont également disponibles pour une caisse de huit jouets Sky Busters, qui comprend le Starship et le Dragon, dont l'expédition est prévue ce mois-ci. Alors que la collaboration entre SpaceX et Mattel continue de prendre de l'ampleur, des versions supplémentaires sont prévues dans la gamme Matchbox Sky Busters, notamment un modèle moulé sous pression de la fusée Falcon Heavy en 2024.

FAQ:

Q : Où puis-je acheter le vaisseau spatial et le dragon Matchbox Sky Busters ?

R : Ils sont disponibles dans certains magasins de jouets et de loisirs aux États-Unis, et les précommandes en ligne peuvent être effectuées auprès de certains détaillants.

Q : Quelles sont les dimensions des jouets Starship et Dragon ?

R : Le modèle Starship mesure 4.5 pouces (11.4 centimètres) de longueur, tandis que le jouet Dragon mesure 2 pouces (5.1 centimètres) de hauteur.

Q : Y a-t-il des projets pour de futures versions de la gamme Matchbox Sky Busters ?

R : Oui, Mattel prévoit d'introduire un modèle moulé sous pression de la fusée Falcon Heavy en 2024, dans le cadre de sa collaboration en cours avec SpaceX.

Q : Les jouets Starship et Dragon sont-ils livrés avec des accessoires supplémentaires ?

R : Oui, les deux jouets comprennent un présentoir en plastique et un tapis de jeu qui représente une scène pertinente pour un jeu imaginatif.