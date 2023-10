SpaceX étend le site Web Starlink pour présenter le prochain service cellulaire

SpaceX progresse dans l'expansion de son site Web Starlink pour mettre en avant son prochain service cellulaire, qui sera alimenté par son réseau satellite. La nouvelle section, appelée « Starlink Direct to Cell », vise à fournir un accès transparent au texte, à la voix et aux données pour les téléphones LTE du monde entier. Bien que les fonctionnalités de texte soient prévues pour 2024, les capacités de voix et de données devraient suivre en 2025. De plus, le site Web de Starlink mentionne le potentiel de prise en charge de l'Internet des objets (IoT) d'ici la même année.

L'un des principaux attraits du système de communication directe sur cellule de Starlink est sa compatibilité avec les téléphones LTE existants, éliminant ainsi le besoin de matériel, de micrologiciels ou d'applications spécialisées supplémentaires. La technologie derrière ce système repose sur un modem eNodeB avancé, qui agit comme une tour mobile dans l’espace. L'intégration réseau, similaire à celle d'un partenaire d'itinérance standard, est également rendue possible.

Il convient de noter que les projets de Starlink pour lancer son service cellulaire impliquent une collaboration avec l'opérateur américain T-Mobile, comme annoncé précédemment. Cependant, SpaceX doit d'abord obtenir l'autorisation de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis et coopérer avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour pouvoir opérer au Canada.

Un développement important pour SpaceX au Canada est son partenariat avec Rogers, qui vise à fournir un accès aux services d'urgence dans les zones à couverture limitée. Cette capacité devrait être introduite en 2024, conformément au calendrier présenté sur le site Web de Starlink.

L'expansion de SpaceX dans le secteur des services cellulaires montre son intention de concurrencer les fournisseurs de services cellulaires par satellite existants comme Globalstar, qui prend actuellement en charge le SOS d'urgence d'Apple via satellite.

Définitions:

– LTE : Long-Term Evolution, une norme de communication haut débit sans fil pour les appareils mobiles.

– Internet des Objets (IoT) : désigne la connexion des objets du quotidien à Internet, leur permettant d’envoyer et de recevoir des données.

– eNodeB : Enhanced Node B, le composant de station de base du système Long Term Evolution (LTE).

– Federal Communications Commission (FCC) : agence indépendante du gouvernement des États-Unis chargée de réglementer les communications interétatiques et internationales.

– Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) : un tribunal administratif qui réglemente et supervise la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes.