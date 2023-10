SpaceX supprime la liste d'attente pour Starlink aux États-Unis et propose un abonnement immédiat

SpaceX a annoncé avoir supprimé la liste d'attente pour son système Internet par satellite Starlink aux États-Unis. Cela signifie que les clients intéressés peuvent désormais s'abonner pour un accès immédiat sans avoir à attendre. La société attribue cette réussite à la capacité améliorée fournie par ses satellites Starlink de deuxième génération, qui offrent quatre fois plus de capacité que la première génération. En conséquence, Starlink est désormais disponible dans tout le pays.

Auparavant, l'accès au système Internet par satellite de SpaceX était limité dans certaines régions des États-Unis en raison de la forte demande. Les clients potentiels ont dû attendre des semaines ou des mois pour y accéder, tandis que les abonnés existants ont été confrontés à des problèmes de congestion du réseau susceptibles de ralentir la vitesse d'Internet. Cependant, SpaceX s'est efforcé d'étendre la capacité de Starlink en lançant des satellites supplémentaires, ce qui a progressivement allégé les restrictions d'accès.

Lundi, les derniers récalcitrants sur la liste d'attente, principalement situés dans le sud-est des États-Unis, ont finalement obtenu l'accès. Ce développement est intervenu peu de temps après que SpaceX a déployé un autre lot de 22 satellites Starlink en orbite, portant le nombre total de satellites à 4,845 XNUMX, comme l'a confirmé l'astronome Jonathan McDowell.

Bien que la liste d'attente ait été supprimée, certains abonnés et même Starlink lui-même ont signalé des vitesses plus lentes que prévu. Cependant, les satellites Starlink de deuxième génération offrent non seulement une capacité accrue, mais promettent également des vitesses Internet plus rapides pour les utilisateurs au sol. De plus, SpaceX se prépare à introduire du matériel parabolique de nouvelle génération, qui devrait améliorer encore les performances.

Sources:

– [SpaceX](https://twitter.com/SpaceX/status/1576549769429934592)

– [PCMag](https://www.pcmag.com/news/spacex-removes-starlink-waitlist-across-us)