Mission Psyché : explorer un astéroïde riche en métaux

La mission révolutionnaire Psyché de la NASA est officiellement en cours, alors que le vaisseau spatial Psyché s'est lancé dans un voyage de six ans pour étudier et explorer l'astéroïde riche en métaux du même nom. C'est la première fois que la NASA utilise la fusée Falcon Heavy de SpaceX pour le lancement d'une mission scientifique.

Le Falcon Heavy a décollé avec succès du Kennedy Space Center de la NASA, à 10 h 19 HNE. Après le lancement, le vaisseau spatial Psyché s'est séparé de l'étage supérieur de la fusée et les ingénieurs de la NASA ont établi la communication avec lui peu avant midi.

Le vaisseau spatial Psyché parcourra une distance de 2.2 milliards de kilomètres au cours des six prochaines années, dans le but d'atteindre l'astéroïde riche en métaux situé dans la principale ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Avant d'atteindre sa destination, le vaisseau spatial effectuera une démonstration technologique connue sous le nom d'expérience de communications optiques dans l'espace profond. En cas de succès, ce sera la première fois que des communications optiques seront testées au-delà du système Terre-Lune.

À son arrivée sur l’astéroïde, Psyché passera environ 26 mois en orbite autour de lui, permettant aux scientifiques d’étudier pour la première fois un objet spatial doté d’une surface métallique. Le vaisseau spatial capturera des images multispectrales, créera des cartes de surface et explorera la composition chimique et minérale de l'astéroïde. Il est équipé de divers instruments, dont une antenne radio et un spectromètre pour analyser le champ de gravité de l'astéroïde et les particules de haute énergie.

Le programme de services de lancement de la NASA a choisi le Falcon Heavy comme lanceur pour la mission Psyché en raison de son historique de vols important. Cette certification de mission « Catégorie 3 » permet à Falcon Heavy de réaliser des missions critiques comme Psyché. À l'avenir, la NASA prévoit d'utiliser Falcon Heavy pour d'autres missions importantes, notamment la mission Europa Clipper et le lancement d'un satellite météorologique géostationnaire.

Le contrat de lancement entre la NASA et SpaceX s'élève à environ 131 millions de dollars, et la mission globale devrait coûter plus de 1.2 milliard de dollars.

Sources : NASA, SpaceX