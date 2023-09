SpaceX lance avec succès 21 satellites Starlink en orbite

SpaceX a lancé avec succès un groupe de 21 satellites Starlink en orbite à bord d'une fusée Falcon 9. Le lancement a eu lieu à la base spatiale de Vandenberg en Californie et la fusée Falcon 9 a décollé à 4 h 48 HAE. SpaceX a diffusé le lancement en direct sur X (anciennement Twitter) avec une couverture commençant cinq minutes avant le décollage.

Ce lancement intervient peu de temps après une autre mission Starlink depuis la Space Coast de Floride, et il s'agit du 17e vol d'un premier étage Falcon 9 réutilisé. Ceci est important car cela égalise le précédent record de SpaceX en matière de réutilisabilité.

Starlink est l'ambitieuse mégaconstellation Internet de SpaceX, qui compte actuellement plus de 4,750 XNUMX satellites opérationnels en orbite terrestre basse (LEO). L'entreprise envisage une expansion substantielle dans le futur.

Le premier étage du Falcon 9 est revenu sur Terre en toute sécurité, effectuant un atterrissage précis sur un drone SpaceX en mer. Ce premier étage particulier du Falcon 9 a désormais effectué six lancements et atterrissages.

Environ 62.5 minutes après le lancement, les 21 satellites Starlink ont ​​été déployés dans leurs positions désignées en orbite terrestre basse (LEO).

Ce lancement et ce déploiement réussis de nouveaux satellites Starlink démontrent une fois de plus l'engagement de SpaceX à construire un réseau Internet mondial. À chaque mission réussie, l’entreprise se rapproche de son objectif consistant à fournir un accès Internet haut débit et fiable, même dans les régions les plus reculées du monde.

Définitions:

1. Fusée Falcon 9 : lanceur orbital à deux étages développé par SpaceX pour le transport de charges utiles dans l'espace.

2. Satellites Starlink : satellites lancés par SpaceX dans le cadre de leur plan visant à fournir une couverture Internet mondiale.

3. Orbite terrestre basse (LEO) : région de l'espace située à environ 160 à 2,000 XNUMX kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

