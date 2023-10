L'accréditation des médias est désormais ouverte pour la mission de réapprovisionnement commercial de SpaceX vers la Station spatiale internationale

L'accréditation des médias est désormais ouverte pour la prochaine mission commerciale de ravitaillement de SpaceX vers la Station spatiale internationale (ISS). La mission, prévue pour le 1er novembre, implique le lancement du vaisseau cargo SpaceX Dragon sur la fusée Falcon 9 depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Les citoyens américains intéressés peuvent demander une accréditation média en soumettant leur demande en ligne via le site Web d'accréditation média de la NASA. La date limite de dépôt des candidatures est le 18 octobre. Une fois approuvées, les médias accrédités recevront un e-mail de confirmation. Pour toute question ou besoin logistique particulier, contactez [email protected] Pour toute demande générale, contactez la salle de rédaction de Kennedy au 321-867-2468.

Au cours de cette mission de ravitaillement, le vaisseau spatial Dragon effectuera diverses enquêtes scientifiques, de la nourriture, des fournitures et des équipements pour l'équipage de l'ISS. Un projet de recherche notable étudiera les ondes de gravité atmosphériques et leur impact sur le flux d'énergie dans la haute atmosphère et l'espace de la Terre. Une autre expérience testera les communications laser à haut débit entre la station spatiale et la Terre, complétant ainsi le système de relais laser bidirectionnel de la NASA.

L'Agence spatiale européenne (ESA) participera également à la mission avec des recherches telles que Aquamembrane-3, qui teste la filtration de l'eau à l'aide de protéines naturelles, et Plant Habitat-06, qui évalue les effets des vols spatiaux sur les réponses de défense des plantes.

Ces missions commerciales de ravitaillement sont vitales pour la capacité de la NASA à mener des recherches à bord de l'ISS. Ils contribuent aux progrès des technologies, des traitements médicaux et des produits qui améliorent la vie sur Terre. Le Laboratoire national de la Station spatiale internationale permet non seulement à la NASA, mais également à d'autres agences gouvernementales américaines, à l'industrie privée et aux instituts universitaires et de recherche, de mener des recherches en microgravité.

L'ISS, occupée en permanence par des humains depuis novembre 2000, constitue une plate-forme cruciale pour la recherche scientifique et l'exploration spatiale. Il joue un rôle important dans les futures missions de la NASA, notamment dans l’objectif du programme Artemis de retourner sur la Lune et éventuellement d’explorer Mars.

Pour plus d'informations sur les missions commerciales de réapprovisionnement, visitez le site Web de la NASA.

Sources:

- la NASA