SpaceX poursuit l'expansion du réseau satellite Starlink avec le dernier lancement

By

SpaceX accélère ses efforts pour étendre son réseau de satellites Starlink avec le lancement prévu d'un nouveau lot de satellites. Après le lancement réussi de 22 satellites Starlink le dimanche 29 octobre, la société se prépare désormais pour une autre mission le lundi 30 octobre.

Le prochain lancement, qui devrait avoir lieu à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, impliquera une fusée Falcon 9 transportant 23 satellites Starlink. La fenêtre de lancement s'ouvre à 7 h 20 HE, avec plusieurs opportunités de sauvegarde disponibles jusqu'à 10 h 22 HE.

Ce lancement est remarquable car il marque le huitième vol du propulseur de premier étage. Ce booster, qui a déjà pris en charge diverses missions dont Crew-5, GPS III Space Vehicle 06, Inmarsat I6-F2, CRS-28, Intelsat G-37 et deux missions Starlink, représente une réussite importante pour SpaceX en termes de réutilisabilité. Une fois le premier étage séparé, il devrait atterrir sur le drone Just Read the Instructions stationné dans l’océan Atlantique.

Pour ceux qui souhaitent assister au lancement, SpaceX proposera une retransmission en direct de la mission Starlink sur son site officiel. La webdiffusion sera disponible sur X @SpaceX environ cinq minutes avant le décollage.

En lançant des missions Falcon 9 consécutives pour déployer des satellites Starlink, SpaceX fait des progrès substantiels vers son objectif ultime de fournir une connectivité mondiale aux régions éloignées et mal desservies. Ces efforts continus soulignent l'engagement de l'entreprise à étendre l'accès aux services Internet haut débit dans le monde entier.

QFP

1. Quel est le but du réseau satellite Starlink ?

Le réseau satellite Starlink vise à fournir une connectivité mondiale, offrant un accès Internet haut débit aux régions éloignées et mal desservies du monde entier.

2. Combien de satellites Starlink seront lancés lors de la prochaine mission ?

La prochaine mission impliquera le lancement de 23 satellites Starlink.

3. Où le booster du premier étage atterrira-t-il après la séparation ?

Après la séparation des étages, le propulseur du premier étage devrait atterrir sur le drone Just Read the Instructions stationné dans l’océan Atlantique.

4. Puis-je regarder la mission Starlink en direct ?

Oui, SpaceX proposera une retransmission en direct de la mission Starlink sur son site officiel. La webdiffusion sera disponible environ cinq minutes avant le décollage.