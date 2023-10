SpaceX Falcon 9 s'apprête à lancer 22 satellites Starlink

By

Une fusée SpaceX Falcon 9 devrait lancer aujourd'hui 22 satellites Internet Starlink en orbite depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Le lancement devrait avoir lieu à 5h20 HAE, avec plusieurs opportunités de sauvegarde disponibles si nécessaire. Les personnes intéressées peuvent regarder le lancement en direct via le compte X de SpaceX (anciennement Twitter).

Le premier étage de la fusée Falcon 9, qui a déjà effectué 16 missions, reviendra sur Terre et atterrira sur le drone Just Read the Instructions environ 8.5 minutes après le lancement. Ce lancement sera à un vol du record de réutilisation de l'entreprise, établi le mois dernier.

Environ 65 minutes après le lancement, l'étage supérieur du Falcon 9 déploiera les 22 satellites Starlink dans l'espace. SpaceX a rapidement étendu sa mégaconstellation Starlink, avec plus de 70 missions orbitales lancées rien qu’en 2023. Actuellement, près de 4,900 XNUMX satellites Starlink opérationnels sont en orbite, et ce lancement contribuera à la croissance continue de la constellation.

Starlink fournit un service Internet à des clients du monde entier en transmettant les signaux du réseau satellite aux récepteurs au sol. En ajoutant davantage de satellites à la constellation, SpaceX vise à augmenter la couverture et à améliorer la connectivité Internet à l'échelle mondiale.

Sources:

– Article source : [Insérer le titre de l’article source]

– Crédit image : SpaceX