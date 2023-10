By

Dans le cadre d’un développement passionnant pour la connectivité Internet mondiale, SpaceX se prépare à lancer ce soir 23 satellites Starlink en orbite. Il s'agira de la deuxième mission de la journée pour la fusée Falcon 9 de la société, dont le lancement est prévu depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride à 7 h 45 HAE. Cependant, en cas de retard, sept opportunités de sauvegarde sont disponibles entre 8 h 17 et 10 h 47 HAE.

Contrairement aux fournisseurs d'accès Internet traditionnels, Starlink fait partie de l'ambitieux projet de mégaconstellation de SpaceX qui vise à fournir un service Internet accessible et à haut débit dans le monde entier. La constellation se compose de milliers de petits satellites qui travaillent ensemble pour fournir une connectivité Internet, en particulier dans les zones mal desservies. Avec plus de 5,000 12,000 satellites déployés à ce jour, SpaceX prévoit d’en lancer encore davantage. Ils sont actuellement autorisés à déployer 30,000 XNUMX satellites et ont demandé l'autorisation d'en lancer XNUMX XNUMX supplémentaires.

Le premier étage du Falcon 9, qui a déjà effectué sept lancements et atterrissages réussis, tentera un autre atterrissage vertical sur le drone nommé A Shortfall of Gravitas. L'atterrissage devrait avoir lieu environ 8.5 minutes après le décollage, dans l'océan Atlantique.

Si tout se passe comme prévu, les 23 satellites Starlink seront déployés en orbite terrestre basse environ 65.5 minutes après le décollage. Ce déploiement contribuera à l'expansion de la constellation, permettant à davantage de personnes dans le monde d'accéder à des connexions Internet fiables à diverses fins, notamment l'éducation, la communication et l'entrepreneuriat.

Pour assister à cet événement marquant, les téléspectateurs peuvent se connecter au compte officiel de SpaceX sur X (anciennement Twitter). La couverture en direct débutera environ cinq minutes avant le décollage, offrant ainsi une place au premier rang aux merveilles technologiques du déploiement de satellites et de l'atterrissage de fusées.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que Starlink ?

R : Starlink est une mégaconstellation de petits satellites déployés par SpaceX pour fournir une connectivité Internet mondiale.

Q : Combien de satellites Starlink SpaceX a-t-il lancés ?

R : À ce jour, SpaceX a lancé plus de 5,000 XNUMX satellites Starlink en orbite terrestre basse.

Q : Quel est le but de l’atterrissage vertical de la fusée Falcon 9 ?

R : L'atterrissage vertical du premier étage du Falcon 9 permet sa réutilisation, réduisant ainsi le coût des missions spatiales.

Q : Comment puis-je regarder le déploiement du satellite Starlink et l'atterrissage de la fusée ?

R : L'événement sera diffusé en direct sur le compte officiel de SpaceX sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). La couverture débutera environ cinq minutes avant le décollage.