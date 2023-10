SpaceX va lancer 22 satellites Starlink supplémentaires dans le cadre d'un vol spatial double

SpaceX se prépare à un double vol spatial alors qu’il se prépare à lancer 22 autres de ses satellites Internet Starlink. La première étape de ce double programme devrait avoir lieu ce soir, le 8 octobre, avec le décollage d'une fusée Falcon 9 de la station spatiale de Cap Canaveral à 9 h 06 HAE. Il existe également quatre opportunités de sauvegarde disponibles pour le lancement.

Le lancement et la mission peuvent être suivis en direct via le compte de SpaceX sur X (anciennement Twitter) avec une couverture commençant cinq minutes avant le décollage. Si tout se passe comme prévu, le premier étage du Falcon 9 reviendra sur Terre et atterrira verticalement sur le drone SpaceX A Shortfall of Gravitas environ 8.5 minutes après le lancement. Ce premier étage du Falcon 9 a déjà effectué 14 décollages et atterrissages, dont l'envoi d'astronautes vers la Station spatiale internationale pour la NASA.

Environ 65 minutes après le lancement, les 22 satellites Starlink seront déployés depuis l'étage supérieur du Falcon 9 en orbite terrestre basse. Suite à ce lancement, il y aura une autre mission Starlink depuis la côte ouest à 3 h 23 HAE. Il s’agira des 71e et 72e lancements orbitaux de l’année pour SpaceX, la majorité étant dédiée à l’expansion de la mégaconstellation Starlink.

La mégaconstellation Starlink comprend actuellement plus de 4,830 XNUMX satellites opérationnels et se concentre sur la fourniture d’un accès Internet aux zones mal desservies du monde entier. SpaceX continue de progresser dans le domaine de la connectivité Internet par satellite et ces prochains lancements contribuent encore davantage à ses objectifs ambitieux.

Sources:

Source : Space.com – « SpaceX va lancer ce soir 22 satellites Starlink supplémentaires sur une fusée d’occasion record »