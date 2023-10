SpaceX s'apprête à lancer 22 satellites Starlink pour une constellation de satellites renforcée

La constellation de satellites Starlink de SpaceX est sur le point de bénéficier d'une mise à niveau significative avec le lancement de 22 satellites depuis la Floride. La fusée Falcon 9 transportant les 22 satellites Internet Starlink devrait décoller le mardi 17 octobre à 5 h 20 HE depuis le Space Launch Complex 40 (SLC-40) de la station spatiale de Cap Canaveral.

Ce lancement particulier est remarquable car il marque le 16e vol du propulseur du premier étage de la fusée. Le booster a déjà pris en charge des missions telles que GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 et huit missions Starlink. Ce bilan impressionnant démontre la réutilisabilité et la fiabilité des fusées de SpaceX.

Après la séparation des étages, le booster du premier étage ne sera pas jeté mais retournera sur Terre. Il effectuera une descente contrôlée et atterrira finalement sur le drone Just Read the Instructions, qui sera situé dans l’océan Atlantique. Cet effort d'atterrissage et de récupération témoigne de l'engagement de SpaceX en faveur d'une exploration spatiale durable en réutilisant des composants coûteux au lieu de les jeter après une seule utilisation.

Pour ceux qui souhaitent suivre le déroulement de la mission, une couverture en direct sera disponible sur la chaîne YouTube officielle de SpaceX, @SpaceX, environ cinq minutes avant le décollage. Cela offrira aux téléspectateurs une place au premier rang pour assister au décollage de la fusée Falcon 9 transportant les satellites Starlink et à l'atterrissage ultérieur sur le droneship dans l'océan Atlantique.

À chaque lancement réussi, la constellation de satellites Starlink de SpaceX continue de s'étendre, rapprochant ainsi la connectivité Internet haut débit mondiale de la réalité.

Sources:

– SpaceX (Twitter : @SpaceX)