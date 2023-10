SpaceX va lancer 22 satellites Starlink dans le cadre de missions consécutives

SpaceX se prépare à lancer dimanche 22 satellites Internet Starlink en orbite depuis la Californie, marquant le début d'une journée bien remplie pour l'entreprise. La fusée Falcon 9 devrait décoller de la base spatiale de Vandenberg, en Californie, tôt le matin. Si le lancement est retardé, deux opportunités de sauvegarde sont disponibles.

Contrairement aux lancements traditionnels, SpaceX diffusera l'événement en direct sur son compte de réseau social, permettant aux passionnés de l'espace de regarder l'action en temps réel. La diffusion débutera juste avant le décollage, offrant ainsi aux téléspectateurs un aperçu rapproché de l'ascension de la fusée dans le ciel.

Une fois en orbite, le premier étage du Falcon 9 reviendra sur Terre pour un atterrissage vertical sur le drone « Of Course I Still Love You », stationné dans l'océan Pacifique. Il s'agira du septième lancement et atterrissage réussis du premier étage de la fusée, mettant en évidence les impressionnantes capacités de réutilisation de l'entreprise.

Environ 62.5 minutes après le décollage, les 22 satellites Starlink seront déployés depuis l'étage supérieur du Falcon 9. Ces satellites font partie de l'objectif ambitieux de SpaceX visant à créer une mégaconstellation à large bande appelée Starlink, qui vise à fournir un accès Internet haut débit à l'échelle mondiale. Actuellement, il existe environ 4,900 12,000 satellites Starlink opérationnels en orbite terrestre basse, et il est prévu d’en déployer jusqu’à XNUMX XNUMX.

Ce lancement n'est que le début d'une journée bien remplie pour SpaceX, qui prévoit de mener une autre mission plus tard dans la journée. La société lancera dans la soirée 23 satellites Starlink supplémentaires depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Cela démontre l’expansion et les progrès rapides de la mégaconstellation Starlink.

Avec chaque lancement réussi, SpaceX nous rapproche d’un monde où l’accès Internet haut débit est accessible à tous, où qu’ils se trouvent. À mesure que l’entreprise continue de repousser les limites de la technologie spatiale, les possibilités de connectivité et d’exploration mondiales s’élargissent.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que SpaceX ?

SpaceX est un fabricant aérospatial américain privé et une société de transport spatial fondée par Elon Musk.



Que sont les satellites Starlink ?

Les satellites Starlink font partie du projet ambitieux de SpaceX visant à créer une mégaconstellation mondiale à large bande fournissant un accès Internet aux zones reculées.



Combien y a-t-il de satellites Starlink opérationnels ?

Actuellement, il existe environ 4,900 XNUMX satellites Starlink opérationnels en orbite terrestre basse.



Quel est le but de Starlink ?

L'objectif de Starlink est de fournir un accès Internet haut débit à l'échelle mondiale, en comblant la fracture numérique et en connectant les communautés mal desservies.



Combien de satellites Starlink SpaceX prévoit-il de déployer ?

SpaceX est autorisé à déployer jusqu'à 12,000 XNUMX satellites Starlink au total.



Sources:

– [Lien vers l'article source]