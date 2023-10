SpaceX va lancer 22 satellites Starlink au cours de la seconde moitié du programme double

SpaceX s'apprête à lancer 22 de ses satellites à large bande Starlink dans la seconde moitié d'un programme de lancement double. Le lancement devrait avoir lieu à la base spatiale de Vandenberg en Californie lundi matin, à 3 h 23 HAE. Quatre opportunités de sauvegarde sont disponibles entre 4 h 14 HAE et 7 h 46 HAE. La fusée Falcon 9 transportera les satellites en orbite terrestre basse.

Ce lancement fait suite à un autre lancement de Starlink prévu dimanche soir depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. La mégaconstellation Internet de la société, Starlink, compte actuellement plus de 4,800 XNUMX satellites opérationnels en orbite, et ces deux lancements viendront s'ajouter à ce nombre.

Si tout se passe comme prévu, le premier étage du Falcon 9 effectuera un atterrissage vertical en mer sur le drone de SpaceX, Of Course I Still Love You, environ 8.5 minutes après le lancement. Ce sera la 14e fois que ce premier étage du Falcon 9 sera utilisé. Il a un historique de réussite, l'une de ses missions précédentes étant le lancement du vaisseau spatial Double Asteroid Redirection Test (DART) de la NASA en septembre 2022.

Les 22 satellites Starlink seront déployés en orbite terrestre basse environ 62.5 minutes après le lancement. SpaceX assurera une couverture en direct du lancement sur son compte X (anciennement Twitter), à partir de cinq minutes avant le décollage.

Source : description de la mission SpaceX