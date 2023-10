SpaceX va lancer 21 satellites Starlink : 13e réutilisation de la fusée Falcon 9

SpaceX se prépare pour sa prochaine mission, qui aura lieu lundi matin à la base spatiale de Vandenberg. Le lancement, prévu à 12h23, impliquera une fusée Falcon 9 transportant 21 satellites Starlink en orbite terrestre basse.

Cette mission est particulièrement remarquable puisqu'elle marquera la 13e réutilisation du propulseur du premier étage de la fusée Falcon 9. SpaceX a été pionnier dans le concept de réutilisation dans les voyages spatiaux, en atterrissant et en réutilisant avec succès des boosters lors de missions précédentes. Cette réalisation réduit considérablement le coût des voyages spatiaux, les rendant ainsi plus viables économiquement pour les projets futurs.

Après la séparation des étapes, le booster devrait effectuer un atterrissage de précision sur le drone Of Course I Still Love You dans l'océan Pacifique. Il s’agit d’un exploit impressionnant compte tenu de la vitesse et de la trajectoire du booster lorsqu’il descend de l’espace.

Un aspect intéressant de ce lancement est l’absence d’un boom sonore anticipé dans la zone locale. Les bangs soniques sont des ondes de choc puissantes provoquées par des avions ou des engins spatiaux se déplaçant à une vitesse supérieure à la vitesse du son. SpaceX travaille activement à réduire l'impact des bangs soniques lors des tentatives d'atterrissage afin de minimiser les perturbations pour les résidents à proximité. Cela reflète leur engagement à être de bons voisins dans les communautés où ils opèrent.

En cas de problèmes imprévus, des opportunités de lancement de sauvegarde sont disponibles entre 1h14 et 3h46 le lundi. Cela permet une certaine flexibilité et garantit que la mission peut se dérouler sans problème.

Pour ceux qui souhaitent assister au lancement, SpaceX proposera une retransmission en direct de la mission. La webdiffusion sera disponible environ cinq minutes avant le décollage, offrant aux téléspectateurs la chance de vivre le moment passionnant où la fusée Falcon 9 propulse les satellites Starlink dans l'espace.

Définitions:

– Fusée Falcon 9 : lanceur orbital à deux étages développé par SpaceX, conçu pour transporter des charges utiles dans l'espace et pouvant être atterri et réutilisé.

– Satellites Starlink : Constellation de petits satellites développés par SpaceX pour une couverture Internet haut débit mondiale.

Sources:

– Article original (article source non disponible)

– SpaceX (https://www.spacex.com/)