SpaceX se prépare à un autre lancement, envoyant cette fois une fusée Falcon 9 depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. La fusée transportera 21 satellites Starlink en orbite terrestre basse (LEO). Le lancement est prévu tôt lundi matin (25 septembre) à 3 h 23 HAE (0723 h 12 GMT ; 23 h XNUMX, heure locale de Californie).

Si tout se passe bien, le premier étage du Falcon 9 reviendra sur Terre et atterrira sur un drone SpaceX environ 8.5 minutes après le lancement. Ce premier étage a été réutilisé et a déjà subi cinq décollages et atterrissages réussis, ce qui en fait sa sixième mission.

Le déploiement des satellites Starlink devrait avoir lieu environ 62.5 minutes après le lancement. Starlink est le projet ambitieux de SpaceX visant à créer une mégaconstellation Internet mondiale. Il existe actuellement plus de 4,750 XNUMX satellites opérationnels en LEO et SpaceX prévoit de continuer à étendre ce réseau à l’avenir.

Ce lancement intervient peu de temps après le 17e vol record de SpaceX pour un premier étage Falcon 9 réutilisé. La réutilisation rapide des fusées est une réussite importante pour SpaceX, démontrant son engagement en faveur d’une exploration spatiale rentable.

Pour regarder le lancement en direct, vous pouvez vous connecter au compte de SpaceX sur X (anciennement Twitter) avec une couverture commençant cinq minutes avant le décollage. Des temps passionnants nous attendent alors que SpaceX continue de repousser les limites de la technologie spatiale et de construire son réseau Starlink.

Définition : L'orbite terrestre basse (LEO) fait référence à une orbite autour de la Terre avec une altitude comprise entre 160 kilomètres (99 miles) et 2,000 1,200 kilomètres (XNUMX XNUMX miles).

