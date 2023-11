SpaceX collabore avec l'Agence spatiale européenne pour lancer les satellites Galileo

By

Les ambitions spatiales de l’Europe se heurtent à un obstacle alors qu’elle tente de suivre le rythme des États-Unis et de la Chine dans la course à l’exploration spatiale. Après la fin de sa collaboration avec la Russie en février 2022, l’Europe a du mal à trouver des alternatives pour soutenir son secteur spatial. Un récent revers dans le développement de la fusée Ariane 6 a encore mis en évidence les défis auxquels est confrontée l'Agence spatiale européenne (ESA).

Pour remédier à ces revers, SpaceX est intervenu pour collaborer avec l'Agence spatiale européenne (ESA) et aider au lancement de jusqu'à quatre satellites Galileo l'année prochaine. Ce partenariat, qui doit encore recevoir l'approbation finale de la Commission européenne et des États membres de l'UE, marque une étape importante dans les efforts spatiaux européens.

Le directeur de la navigation de l'ESA, Javier Benedicto, a révélé que SpaceX prévoyait d'effectuer deux lancements de Falcon 9, transportant chacun deux satellites Galileo. La constellation Galileo, semblable au système de positionnement global (GPS) américain et au Beidou chinois, fournit des services de navigation essentiels à travers le monde. Cette entreprise représente la première implication de SpaceX dans le lancement de satellites européens contenant des équipements classifiés, ainsi que la première fois en 15 ans que le vaisseau spatial Galileo sera lancé depuis l'extérieur de l'Europe.

La collaboration entre SpaceX et l'ESA a également suscité des discussions entre les États-Unis et l'Union européenne concernant la mise en place d'un accord pour sauvegarder les informations classifiées transmises via ces satellites.

La dépendance de l'Europe à l'égard de la fusée Ariane 5, aujourd'hui hors service, et du Soyouz russe pour les lancements de Galileo a poussé le continent à chercher des solutions alternatives. La fusée Ariane 6, bien que confrontée à des retards dus à des problèmes techniques, a le potentiel de soutenir les futurs lancements du satellite Galileo.

Avec l'expansion continue de la constellation Galileo, l'Europe vise à renforcer ses capacités spatiales et à maintenir sa compétitivité dans l'industrie spatiale mondiale. Alors que les puissances mondiales progressent dans l’exploration spatiale, l’Europe s’efforce de surmonter ses obstacles pour suivre le rythme et contribuer aux progrès qui se produisent au-delà de notre planète.

QFP

1. Quel est le but de la constellation Galilée ?

La constellation Galileo, similaire au GPS, Beidou et GLONASS, fournit des services de navigation mondiaux, permettant aux utilisateurs de déterminer un positionnement précis et des informations de localisation en temps réel.

2. Qui collabore au lancement des satellites Galileo ?

SpaceX s'est associé à l'Agence spatiale européenne (ESA) pour mener les prochains lancements de satellites Galileo.

3. Pourquoi l'Europe cherche-t-elle des alternatives pour son secteur spatial ?

L’Europe a mis fin à sa coopération avec la Russie dans le secteur spatial en février 2022, laissant le continent à la recherche de partenariats et de solutions alternatives.

4. Quelles sont les implications de la collaboration SpaceX-ESA ?

Ce partenariat marque la première fois que SpaceX lance des satellites européens avec des équipements classifiés et la première fois en 15 ans qu'un territoire non européen est utilisé pour les lancements de vaisseaux spatiaux Galileo.

Sources: Wall Street Journal, Agence spatiale européenne