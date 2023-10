SpaceX se prépare à deux lancements consécutifs de satellites Starlink sur sa fusée Falcon 9. Le premier lancement est prévu le dimanche 8 octobre depuis le Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) de la Vandenberg Space Force Base en Californie. Les 21 satellites Starlink seront déployés en orbite terrestre basse à 12h23 (heure du Pacifique).

Le lancement prochain marquera le 14e vol du propulseur de premier étage, qui a déjà pris en charge diverses missions, notamment Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B et huit missions Starlink. Après la séparation des étapes, la première étape tentera d'atterrir sur le droneship « Of Course I Still Love You » positionné dans l'océan Pacifique.

Le deuxième lot de satellites Starlink sera ensuite lancé le lundi 9 octobre depuis le Space Launch Complex 40 (SLC-40) de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. L'heure de décollage prévue est 9 h 06 HE.

Semblable au premier lancement, le booster du premier étage du Falcon 9 destiné au deuxième lancement a effectué 14 missions précédentes, dont CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a. , PSN SATRIA et cinq missions Starlink. La première étape tentera d’atterrir sur le droneship « A Shortfall of Gravitas » stationné dans l’océan Atlantique.

SpaceX proposera une retransmission en direct des deux lancements sur son site officiel. La webdiffusion débutera environ cinq minutes avant le décollage.

En résumé, SpaceX se prépare à deux lancements consécutifs de satellites Starlink, le premier lancement ayant lieu en Californie et le second en Floride. Ces lancements contribueront au déploiement en cours de la constellation de satellites Starlink de SpaceX, offrant une couverture Internet mondiale.

Définitions:

– Starlink : une constellation Internet par satellite en cours de construction par SpaceX, offrant une couverture Internet mondiale.

– Falcon 9 : Un lanceur à deux étages en orbite développé et fabriqué par SpaceX.

– Orbite terrestre basse : région de l'espace située à environ 2,000 1,200 kilomètres (XNUMX XNUMX miles) de la surface de la Terre où opèrent la plupart des satellites.

Sources:

– https://twitter.com/SpaceX/status/1445855459119821831

– https://www.spacex.com/