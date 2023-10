SpaceX empile un prototype de vaisseau spatial avant le vol d'essai

SpaceX a terminé l'empilage de son dernier prototype de Starship dans ses installations de Starbase, au Texas, en préparation du deuxième vol d'essai du vaisseau spatial. La société a partagé des photos du processus d'empilage sur les réseaux sociaux, ainsi que la nouvelle selon laquelle elle travaille avec la Federal Aviation Administration (FAA) pour obtenir une licence de lancement.

La FAA a récemment conclu son enquête sur le premier vol d'essai du Starship, qui a eu lieu le 20 avril. Malheureusement, la mission a rencontré des problèmes et le véhicule a été intentionnellement détruit. Cependant, Elon Musk a déclaré que le dernier véhicule Starship était techniquement prêt à voler, avec des essais de tir réussis de ses moteurs. SpaceX attend l'autorisation de la FAA pour procéder au lancement.

D’une hauteur de près de 400 pieds, Starship est la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite. Il surpasse la capacité de poussée de la fusée lunaire Saturn V de la NASA. Le vaisseau spatial se compose de deux étages : l’étage supérieur, également appelé Starship, et le booster du premier étage, connu sous le nom de Super Heavy. Les deux composants sont conçus pour être entièrement réutilisables, un facteur crucial pour rendre la colonisation de Mars économiquement viable, selon Musk.

Ce n’est pas la première fois que SpaceX empile ce prototype particulier de Starship. L’équipe a réalisé une opération similaire le mois dernier. Alors que la société avance dans les préparatifs du prochain vol d’essai, elle continue de travailler en étroite collaboration avec la FAA pour assurer un lancement réussi.

