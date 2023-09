SpaceX lancera une fusée Falcon 9 avec des satellites Starlink

SpaceX prévoit de lancer une fusée Falcon 9 depuis la base spatiale de Vandenberg le lundi 11 septembre à 11 h 57. La fusée transportera 21 satellites Starlink, qui font partie du service Internet haut débit par satellite de SpaceX.

Si le lancement initial est retardé, SpaceX dispose d'opportunités de lancement de secours mardi et mercredi. La société vise à faire atterrir le premier étage du propulseur de la fusée sur le drone Of Course I Still Love You dans l'océan Pacifique, ce qui constituera le 11e vol de ce propulseur particulier.

Une webdiffusion en direct du lancement sera disponible sur le profil SpaceX sur X (anciennement Twitter) environ cinq minutes avant le décollage.

Starlink est le projet ambitieux de SpaceX visant à créer une constellation Internet mondiale par satellite. Ces petits satellites, pesant environ 260 kg chacun, seront déployés en orbite terrestre basse pour fournir une connectivité Internet haut débit et à faible latence dans le monde entier. Avec le déploiement de 21 satellites supplémentaires, SpaceX étendra sa flotte Starlink pour améliorer son service Internet haut débit en pleine croissance.

La technologie de fusée Falcon 9 réutilisable de SpaceX permet des lancements spatiaux rentables en récupérant et en réutilisant le premier étage de la fusée. La société a franchi des étapes importantes en matière d’atterrissage et de revol des propulseurs, démontrant le potentiel de réduction des coûts de lancement et d’accessibilité accrue à l’espace.

Sources : SpaceX