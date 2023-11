SpaceX va lancer 23 satellites Starlink en orbite : étendre l'accès à Internet

La société d’exploration spatiale SpaceX s’apprête à lancer ce soir 23 satellites Internet Starlink supplémentaires en orbite. Le lancement aura lieu depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, marquant une autre période chargée pour l'entreprise. La fenêtre de lancement prévue s'ouvrira à 11 h 01 HAE (0401 h 22 GMT le XNUMX novembre) et vous pourrez regarder la diffusion en direct sur le compte de SpaceX sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter).

En cas de succès, le premier étage de la fusée Falcon 9 reviendra sur Terre et atterrira verticalement sur le drone nommé « A Shortfall of Gravitas » dans l'océan Atlantique, environ 8.5 minutes après le décollage. Ce booster particulier a un palmarès impressionnant, ayant été utilisé lors de 15 lancements et atterrissages précédents. Il a soutenu des missions telles que les vols Starlink, ainsi que des missions d'astronautes pour la NASA, à savoir Crew-3 et Crew-4.

Après environ 65.5 minutes, les 23 satellites Starlink seront déployés en orbite terrestre basse depuis l'étage supérieur du Falcon 9. Ce déploiement contribuera aux efforts continus de SpaceX pour étendre la couverture Internet mondiale via sa constellation Starlink. À chaque lancement de satellite, le réseau de satellites en orbite s’agrandit, augmentant ainsi l’accessibilité aux services Internet haut débit dans les zones reculées et mal desservies.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que Starlink ?

R : Starlink est une constellation de satellites construite par SpaceX pour fournir une couverture Internet haut débit mondiale.

Q : Combien de satellites Starlink sont actuellement en orbite ?

R : À ce jour, SpaceX a déployé des milliers de satellites Starlink en orbite.

Q : Comment fonctionne Starlink ?

R : Les satellites Starlink fonctionnent en formant un réseau maillé dans l'espace, permettant une communication interconnectée entre les satellites et les stations au sol pour fournir des services Internet.

Q : Pourquoi est-il important d’élargir l’accès à Internet ?

R : L'expansion de l'accès à Internet présente d'immenses avantages socio-économiques, permettant la connectivité dans des zones auparavant mal desservies et favorisant les opportunités éducatives, économiques et technologiques.

Q : Où puis-je regarder le lancement de SpaceX ?

R : Les diffusions en direct de SpaceX peuvent être visionnées sur leur compte Twitter officiel, X.

Sources:

– [Site officiel de SpaceX](https://www.spacex.com/)

– [NASA – Programme d’équipage commercial SpaceX](https://www.nasa.gov/launchamerica/)