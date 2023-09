SpaceX se prépare pour un autre lancement de Starlink

SpaceX se prépare pour son prochain lancement Starlink depuis Cap Canaveral, prévu vendredi soir. La mission Starlink 6-14 verra une fusée Falcon 9 transportant jusqu'à 22 satellites Internet décoller du complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cap Canaveral. La fenêtre de lancement principale est fixée à 7 h 56, avec des options de sauvegarde disponibles si nécessaire.

Les conditions météorologiques s'annoncent favorables, avec une probabilité de bonnes conditions de 60 % en début de fenêtre, augmentant à 85 % à la fin. En cas de retard de 24 heures, les chances s'améliorent à 90 %. SpaceX prévoit de récupérer le propulseur du premier étage, qui effectuera son septième vol, sur le droneship A Shortfall of Gravitas dans l'Atlantique.

En termes de couverture des lancements, SpaceX a annoncé qu'il ne fournirait des mises à jour sur ses lancements privés que via son compte officiel sur la plateforme X (anciennement Twitter). Ce changement intervient après que la société a proposé une couverture du lancement de sa dernière mission dimanche soir depuis le Kennedy Space Center sur X, quelques minutes seulement avant le décollage.

Bien que SpaceX continue de maintenir un taux de lancement élevé, il convient de noter qu’il s’agira du 47e lancement depuis la Space Coast cette année, la quasi-totalité étant réalisée par SpaceX. United Launch Alliance (ULA) ne devrait effectuer que son deuxième lancement de l'année samedi matin avec une fusée Atlas V en mission pour le National Reconnaissance Office et la Space Force. L'autre lancement de Space Coast cette année a été réalisé par Relativity Space en mars.

En incluant les lancements depuis ses installations en Californie, SpaceX est en passe de dépasser les 90 lancements pour l'année. Ce lancement marquera son 63e vol orbital en 2023, dépassant déjà le précédent record de 61 établi en 2022. Il est important de noter que ce décompte n'inclut pas la tentative infructueuse le 20 avril de son Starship et de son Super Heavy depuis son lancement test au Texas. facilité. Cependant, SpaceX dispose d'un autre vaisseau spatial empilé qui attend l'approbation de la Federal Aviation Administration pour une autre tentative de lancement.

Définitions:

– Falcon 9 : lanceur moyen à deux étages en orbite développé et fabriqué par SpaceX.

– Starlink : projet de constellation de satellites de SpaceX visant à fournir une couverture mondiale à haut débit.

– Droneship : Un vaisseau autonome utilisé par SpaceX pour l’atterrissage et la récupération des fusées en mer.

– United Launch Alliance (ULA) : une coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin qui fournit des services de lancement spatial.

– Atlas V : Un lanceur développé par ULA.

– National Reconnaissance Office (NRO) : organisation gouvernementale américaine responsable de la conception, de l’acquisition, du lancement et de l’exploitation des satellites de renseignement.

– Space Force : branche des forces armées américaines chargée de la guerre spatiale.

