La fusée Falcon Heavy de SpaceX prête pour le lancement de la mission Psyché

By

La fusée Falcon Heavy de SpaceX est arrivée au complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA, en préparation de sa prochaine mission visant à envoyer le vaisseau spatial Psyché de la NASA vers l'astéroïde métallique également nommé Psyché. Cependant, les conditions météorologiques pourraient constituer un défi pour le lancement prévu.

Le Falcon Heavy propulsera la sonde spatiale Psyché vers l'astéroïde situé dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Une fois arrivé à destination en 2029, le vaisseau spatial étudiera de près l’astéroïde métallique pendant au moins 26 mois. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait être le noyau exposé d'une ancienne protoplanète et que les observations de la mission pourraient fournir des informations précieuses sur la formation des planètes et les premiers stades du système solaire.

La fusée Falcon Heavy est composée des trois premiers étages de la fusée Falcon 9 de SpaceX, avec un noyau central surmonté d'un étage supérieur et de la charge utile. Actuellement la deuxième fusée la plus puissante en service, après le Space Launch System de la NASA, la Falcon Heavy a effectué son premier vol d'essai en février 2018, lançant avec succès le Tesla Roadster d'Elon Musk en orbite.

Alors que le lancement de la mission Psyché est prévu le 12 octobre 2023, les responsables de la NASA ont noté que les prévisions météorologiques ne prédisent que 20 % de chances que les conditions soient favorables au lancement ce jour-là. Les opportunités de lancement de sauvegarde sont disponibles jusqu'au 25 octobre, ce qui permet une flexibilité dans le calendrier de lancement.

Dans l’ensemble, la prochaine mission du Falcon Heavy vers Psyché présente une opportunité passionnante d’explorer et de comprendre davantage les mystères des débuts de notre système solaire.

Sources:

– NASA/Aubrey Gemignani