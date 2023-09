La fusée SpaceX Falcon 9 s'apprête à lancer un 17e record

Une fusée SpaceX Falcon 9 est sur le point d'entrer dans l'histoire avec son 17e lancement ce soir. La fusée, transportant 22 satellites Internet Starlink de SpaceX, devrait décoller de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride à 9 h 07 HE.

Ce lancement égalera le record du plus grand nombre de décollages et d'atterrissages pour un seul premier étage de Falcon 9. Il y a quelques jours à peine, un autre Falcon 9 a réalisé cet exploit lors d'une autre mission Starlink. La réutilisation réussie des fusées joue un rôle crucial dans la mission de SpaceX visant à rendre les voyages spatiaux plus abordables et plus durables.

La mégaconstellation Starlink est le projet ambitieux de SpaceX visant à fournir une couverture Internet mondiale. Actuellement, plus de 4,750 12,000 satellites Starlink opérationnels sont en orbite autour de la Terre, et ce nombre devrait augmenter considérablement à l’avenir. SpaceX a reçu l'autorisation de lancer 30,000 XNUMX engins à large bande et a également demandé l'autorisation de lancer XNUMX XNUMX satellites supplémentaires.

Les 22 satellites Starlink embarqués à bord de cette mission Falcon 9 devraient être déployés depuis l'étage supérieur de la fusée environ 65 minutes après le décollage. Une fois déployés, ces satellites rejoindront la constellation existante, améliorant ainsi la connectivité Internet et élargissant la couverture pour les clients du monde entier.

SpaceX fournira une diffusion en direct du lancement sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. La couverture devrait commencer cinq minutes avant le décollage, donnant ainsi aux téléspectateurs l'occasion d'assister à cette étape historique du programme de fusées réutilisables de l'entreprise.

