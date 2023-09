La fusée SpaceX Falcon 9 sera lancée pour la 17e fois record

By

Une fusée SpaceX Falcon 9 est sur le point d'entrer dans l'histoire en lançant pour la 17e fois ce soir. La fusée transportera 22 des satellites Internet Starlink de SpaceX. Le lancement devrait avoir lieu depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride à 10 h 47 HAE. Les téléspectateurs peuvent regarder l'événement en direct via le compte de SpaceX sur X.

Si tout se passe comme prévu, le premier étage du Falcon 9 reviendra sur Terre après 8.5 minutes et atterrira sur un drone SpaceX stationné en mer. Il s’agira du 17e décollage et atterrissage réussi de ce propulseur Falcon 9 particulier, établissant ainsi une nouvelle étape en matière de réutilisabilité des fusées. Actuellement, seuls deux boosters Falcon 9 ont réalisé 16 vols.

Les 22 satellites Starlink à bord de la fusée seront déployés en orbite terrestre basse environ 62.5 minutes après le lancement. Ce lancement contribuera également à un autre record pour SpaceX, puisqu'il s'agira de leur 65e mission orbitale de l'année, dépassant leur précédent record de 61 établi en 2022.

SpaceX s'est principalement concentré cette année sur l'expansion de la mégaconstellation Starlink, qui comprend actuellement plus de 4,700 12,000 satellites opérationnels. Cependant, la société prévoit de continuer à augmenter ce nombre car elle a l'autorisation de lancer 30,000 XNUMX satellites Starlink et a demandé l'approbation pour XNUMX XNUMX supplémentaires.

À chaque lancement et atterrissage réussi, SpaceX démontre l’importance et le potentiel de la réutilisabilité des fusées. Alors qu’ils continuent de repousser les limites de la technologie spatiale, l’avenir de l’exploration spatiale s’annonce plus prometteur que jamais.

