Une fusée Falcon 9 lance 21 satellites Starlink depuis la base spatiale de Vandenberg

Une fusée Falcon 9 a été lancée avec succès depuis la base spatiale de Vandenberg lundi soir, marquant le troisième décollage du mois de septembre. La fusée, appartenant à SpaceX, transportait 21 satellites Starlink dans le cadre de la mission de l'entreprise visant à fournir un service Internet mondial. SpaceX vise à améliorer l’accès à Internet dans les zones où il n’est pas fiable ou indisponible.

Le déploiement des satellites devait avoir lieu environ une heure après le décollage. Le propulseur du premier étage de la fusée, qui avait déjà effectué 11 vols, a atterri avec succès sur le drone positionné dans l'océan Pacifique.

Juste avant le lancement, Télésat, une entreprise canadienne, a annoncé un accord de lancements multiples avec SpaceX pour des missions depuis Vandenberg et la Floride. Télésat a acheté 14 lancements de la fusée Falcon 9, chacun transportant jusqu'à 18 satellites Télésat Lightspeed en orbite terrestre basse par lancement. La campagne de lancement de Télésat devrait débuter en 2026 et le service mondial est prévu pour 2027.

Le réseau Télésat Lightspeed fournira des liaisons de données à haut débit, des connexions hautement sécurisées et une connectivité haut débit à faible latence dans le monde entier. Le mois dernier, Télésat a signé un contrat avec MDA Ltd. pour agir à titre de maître d'œuvre du satellite.

Le président et chef de la direction de Télésat, Dan Goldberg, a exprimé sa confiance dans la fiabilité et la cadence de lancement élevée de SpaceX, déclarant qu'ils seront un excellent partenaire dans le lancement de Télésat Lightspeed. La présidente et chef de l'exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a exprimé sa fierté du lancement de la constellation de Télésat et de l'expansion des capacités de connectivité pour les clients du monde entier.

Le lancement de la fusée profite non seulement à SpaceX, mais offre également des opportunités d'emploi aux travailleurs et amène des membres d'équipage sur la côte centrale, stimulant ainsi l'économie locale.

En plus de ce récent lancement, Vandenberg a précédemment lancé une fusée Falcon 9 transportant des satellites militaires en orbite pour l'Agence de développement spatial de l'US Space Force au début du mois.

