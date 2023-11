SpaceX se prépare pour son 80e lancement record de l'année

SpaceX se prépare pour son 80e lancement historique de l'année alors qu'il s'apprête à envoyer la fusée Falcon 9 dans l'espace. Le lancement devrait avoir lieu ce soir depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Avec cette mission, SpaceX vise à franchir une étape importante dans son objectif de lancer 100 missions en une seule année.

Cette mission particulière, appelée Starlink, sera la 76e mission Falcon 9 de l'année et la 46e du Space Launch Complex 40. La fusée Falcon 9 transportera 23 mini satellites Starlink V2 sur une orbite terrestre basse avec une trajectoire orbitale de 43 degrés. inclination. Le déploiement de ces satellites aura lieu environ une heure après le lancement.

Booster 1073, la fusée Falcon 9 affectée à cette mission, n'est pas étrangère aux voyages spatiaux. Il s'agira de son 11e vol et il a déjà accompli diverses missions, dont six missions Starlink, deux lancements de satellites de communication, la mission lunaire Hakuto-R et une mission de réapprovisionnement de la Station spatiale.

Suite à son rôle dans la mission, Booster 1073 reviendra sur Terre et effectuera un atterrissage de précision sur le drone « Just Read the Instructions ». Ce droneship particulier se trouvait il n'y a pas longtemps à Port Canaveral, étant revenu avec Booster 1077 après une mission Starlink. Le droneship a été rapidement réaménagé et prêt pour son prochain voyage, soulignant l'efficience et l'efficacité des opérations de SpaceX.

À quelques mois seulement de la fin de l'année, SpaceX est déterminé à atteindre son objectif ambitieux de lancer 100 missions en 2023. Ce lancement prochain constitue une étape importante vers cet objectif. En plus de la mission Starlink, SpaceX prévoit deux autres lancements cette semaine, dont la mission de réapprovisionnement CRS-28 vers la Station spatiale internationale et la mission Transporter 9 depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie.

Si vous souhaitez regarder le lancement, SpaceX diffusera l'événement en direct sur son site Web peu avant le décollage.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quel est l'objectif de la prochaine mission de SpaceX ?

L'objectif de SpaceX avec la prochaine mission, connue sous le nom de Starlink, est de lancer 23 mini satellites Starlink V2 sur une orbite terrestre basse.

2. Combien de lancements SpaceX a-t-il réalisé cette année ?

Avec ce prochain lancement, SpaceX aura réalisé 80 lancements jusqu'à présent cette année, avec pour objectif d'atteindre 100 missions d'ici la fin de l'année.

3. Quelle est l’histoire de la fusée Falcon 9 affectée à cette mission ?

La fusée Falcon 9, baptisée Booster 1073, a déjà effectué 10 vols. Il a été utilisé pour six missions Starlink, deux lancements de satellites de communication, la mission lunaire Hakuto-R et une mission de réapprovisionnement de la Station spatiale.

4. Que se passe-t-il une fois que la fusée Falcon 9 a terminé sa mission ?

Après son rôle dans la mission Starlink, Booster 1073 reviendra sur Terre et effectuera un atterrissage précis sur le drone « Just Read the Instructions ».

5. Combien de lancements supplémentaires SpaceX a-t-il prévu pour cette année ?

Outre la mission Starlink, SpaceX prévoit deux autres lancements cette semaine. L’une est la mission de ravitaillement CRS-28 vers la Station spatiale internationale et l’autre est la mission Transporter 9 depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie.