SpaceX annonce le lancement tôt le matin de la fusée Falcon 9

SpaceX a annoncé un lancement prochain depuis la base spatiale de Vandenberg. La société vise 12 h 47 le 21 octobre pour le lancement d'une fusée Falcon 9 depuis SLC-4E. Le but de ce lancement est de déployer 21 satellites Starlink en orbite terrestre basse.

Dans le cas où le lancement ne pourrait pas se dérouler comme prévu, SpaceX a identifié trois opportunités de sauvegarde entre 1 h 23 et 3 heures du matin pour une reprogrammation. De plus, six opportunités de sauvegarde supplémentaires sont disponibles à partir de 11 h 26 le samedi jusqu'à 2 h 50 le dimanche.

Pour les personnes intéressées, une webdiffusion en direct de SpaceX sera accessible environ cinq minutes avant le lancement. Cela fournira aux téléspectateurs des mises à jour en temps réel et leur permettra d'assister à la mission au fur et à mesure de son déroulement.

Il convient de noter que le booster qui soutiendra cette mission a été utilisé 15 fois lors des lancements précédents. Après la séparation des étages, le premier étage de la fusée devrait atterrir sur le drone Of Course I Still Love You dans l'océan Pacifique. Cette réutilisation constitue une étape importante dans les efforts de SpaceX visant à réduire le coût de l'exploration spatiale et à la rendre plus durable.

Concernant l'impact local, aucun bang sonique n'est attendu lors de ce lancement. C’est une bonne nouvelle pour les résidents des environs, car les bangs soniques peuvent être perturbateurs et surprenants.

Dans l'ensemble, ce lancement matinal de SpaceX représente une nouvelle étape dans la mission en cours de l'entreprise visant à développer et à étendre son réseau Internet mondial par satellite.

Définitions:

– Fusée Falcon 9 : Un lanceur orbital à deux étages développé par SpaceX. Il est conçu pour le transport fiable et sûr de satellites et de charges utiles dans l’espace.

– Satellites Starlink : Constellation de petits satellites déployés par SpaceX dans le but de fournir une couverture mondiale à haut débit.

– Of Course I Still Love You Droneship : Un vaisseau drone autonome utilisé par SpaceX pour atterrir et récupérer des propulseurs de fusée en mer.

Source : SpaceX (aucune URL fournie)