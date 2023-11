Le lancement du nouveau Cargo Dragon CRS-29 retardé pour le traitement final de pré-lancement

La NASA et SpaceX ont annoncé un retard de deux jours pour le lancement de la mission Cargo Dragon CRS-29 vers la Station spatiale internationale (ISS). Le lancement, initialement prévu le 5 novembre, aura désormais lieu le 7 novembre à 9 h 16 HNE. Le délai supplémentaire permettra d'achever le processus final de pré-lancement, selon les responsables de la NASA.

Le Cargo Dragon CRS-29 transportera une charge utile impressionnante d'environ 6,500 3,000 livres (près de XNUMX XNUMX kg) de fournitures, de recherche et de matériel vers l'ISS. Cette mission revêt une importance considérable, car elle comprend diverses expériences et équipements scientifiques qui contribueront à l’avancement de l’exploration et des technologies spatiales.

L'un des points forts de cette mission est le lancement d'un réseau laser bidirectionnel, qui permettra de tester les communications à haut débit en orbite terrestre basse. La NASA vise à améliorer les capacités de communication et à augmenter la vitesse dans le cadre de son programme Artemis, qui vise à faire atterrir des astronautes sur la surface de la Lune d'ici 2025 ou 2026.

D'autres expériences à bord du Cargo Dragon CRS-29 comprennent une étude des perturbations de l'air dans l'atmosphère terrestre grâce à une expérience sur les ondes atmosphériques de la NASA. Il existe également une enquête de l'Agence spatiale européenne axée sur la récupération de l'eau sur l'ISS, ainsi qu'une expérience du laboratoire national de l'ISS explorant l'impact de la muqueuse du système respiratoire sur l'administration des médicaments.

De plus, des graines anciennes cultivées par la nation Choctaw de l'Oklahoma seront envoyées à l'ISS pour une opportunité d'enseignement en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM). Ces initiatives soulignent l’importance de la collaboration entre différentes organisations et communautés pour faire progresser les connaissances scientifiques et inspirer les générations futures.

Une fois la mission lancée avec succès, le vaisseau spatial Dragon s'amarrera à l'ISS le 9 novembre peu avant 12 h HNE. Cet événement capital sera couvert en direct par Space.com, offrant aux téléspectateurs l'occasion d'assister au déroulement de cette mission importante.

FAQ:

Q : Quelle était la raison du retard de deux jours de la mission Cargo Dragon CRS-29 ?

R : Ce retard était nécessaire pour permettre l'achèvement du traitement final de pré-lancement.

Q : Quelle est la charge utile de la mission Cargo Dragon CRS-29 ?

R : Le Cargo Dragon CRS-29 transportera environ 6,500 3,000 livres (près de XNUMX XNUMX kg) de fournitures, de recherche et de matériel vers l'ISS.

Q : Quelles sont certaines des expériences incluses dans cette mission ?

R : Les expériences comprennent des tests de communications à haut débit en orbite terrestre basse, l'étude des perturbations de l'air dans l'atmosphère terrestre, la récupération de l'eau sur l'ISS et l'exploration de l'impact de la muqueuse du système respiratoire sur l'administration de médicaments.

Q : Quelle opportunité éducative cette mission offre-t-elle ?

R : La mission apportera des graines anciennes cultivées par la nation Choctaw de l'Oklahoma à l'ISS pour une opportunité d'éducation STEM et de développement de la main-d'œuvre.