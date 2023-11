SpaceX et la NASA retardent de deux jours supplémentaires le lancement de Dragon Cargo vers l'ISS

Nouveaux aperçus de la mission CRS-29

Dans une récente mise à jour, SpaceX et la NASA ont annoncé un retard de deux jours pour le prochain lancement de la cargaison Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS). Initialement prévu le 5 novembre, le lancement a été repoussé au 9 novembre, le vaisseau spatial Dragon devant arriver à l'ISS le 11 novembre. Le retard est dû à un problème avec l'un des propulseurs Draco du Dragon, en particulier une fuite de NTO (oxydant de tétroxyde d'azote) dans une valve du propulseur.

Les responsables de la NASA ont déclaré que la fuite nécessitait le remplacement du propulseur, ce qui avait entraîné une pause dans le processus de chargement du propulseur. SpaceX, en collaboration avec la NASA, a procédé à une inspection approfondie de la valve et des données associées, décidant finalement de remplacer le propulseur. L'équipe conjointe a également mis en œuvre des vérifications supplémentaires du système et des examens des données avant de confirmer la nouvelle date de lancement.

Le vaisseau spatial Dragon, qui fait partie de la mission CRS-29, transportera environ 6,500 2,950 livres (XNUMX XNUMX kilogrammes) de fournitures et de matériel scientifique vers l'ISS. Parmi les marchandises, il y a notamment un réseau laser bidirectionnel, qui testera les communications à grande vitesse en orbite terrestre basse. Cette technologie a le potentiel d’améliorer considérablement les capacités de communication entre l’ISS et la Terre.

Une autre expérience intéressante incluse dans la charge utile est une enquête conçue par la NASA qui vise à étudier les perturbations de l'atmosphère terrestre. Les données recueillies dans le cadre de cette étude contribueront à une meilleure compréhension des conditions atmosphériques et de leurs effets sur divers phénomènes sur Terre.

De plus, l'Agence spatiale européenne a contribué à une enquête visant à améliorer la récupération de l'eau sur l'ISS. Cette recherche pourrait conduire à des progrès dans l’utilisation durable des ressources dans les missions spatiales.

Grâce à sa capacité à transporter des marchandises vers l'ISS et à ramener du matériel sur Terre, le vaisseau spatial Dragon joue un rôle essentiel dans le réapprovisionnement du laboratoire en orbite. Contrairement à d'autres vaisseaux spatiaux cargo, tels que le véhicule Cygnus de Northrop Grumman et le vaisseau russe Progress, Dragon est réutilisable, offrant une approche plus durable des missions spatiales.

Le retard, bien que décevant, démontre la minutie et l'engagement de SpaceX et de la NASA pour garantir que tous les tests et inspections nécessaires soient effectués pour garantir le succès de la mission. En abordant le problème identifié et en mettant en œuvre les mesures nécessaires, l'équipe conjointe continue de donner la priorité à la sécurité et à la fiabilité de l'exploration spatiale.

Questions fréquentes

Q : Quel est le but de la mission CRS-29 ?

R : La mission CRS-29 vise à réapprovisionner la Station spatiale internationale en fournitures et équipements scientifiques nécessaires.

Q : Qu'est-ce qui a causé le retard du lancement ?

R : Le retard a été causé par une fuite dans l'une des valves du propulseur Draco du vaisseau spatial Dragon, nécessitant le remplacement du propulseur.

Q : Quelles expériences sont incluses dans la cargaison pour cette mission ?

R : La cargaison comprend un réseau laser bidirectionnel pour tester les communications à haut débit, une enquête conçue par la NASA pour étudier les perturbations de l'atmosphère terrestre et une expérience de l'Agence spatiale européenne pour améliorer la récupération de l'eau sur l'ISS.

Q : En quoi le vaisseau spatial Dragon diffère-t-il des autres vaisseaux spatiaux cargo ?

R : Contrairement aux autres vaisseaux spatiaux cargo, Dragon est réutilisable, ce qui permet le retour du matériel de l'ISS vers la Terre.