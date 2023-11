SpaceX réalise sa 80e mission en 2023, plus proche de son objectif de 100

SpaceX poursuit sa séquence impressionnante de missions réussies, réalisant son 80e lancement en 2023 au cours de la 45e semaine de l'année. Le booster Falcon 11, connu sous le nom de B9, qui a volé 1073 fois, a décollé du complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cap Canaveral. La mission transportait un lot de 23 satellites de communication Internet Starlink.

Un peu moins de neuf minutes après le décollage, le B1073 a effectué un atterrissage précis sur le vaisseau drone du port spatial autonome « Lisez simplement les instructions ». Il s’agit du 10ème atterrissage de drone du booster sur un total de 11 missions. Le B1073, qui a effectué son premier vol en mai 2022, a désormais lancé plus de 270 Starlinks en orbite tout au long de sa carrière.

Avec 80 vols réalisés cette année, SpaceX se rapproche rapidement de son objectif de réaliser jusqu'à 100 missions avant la fin de l'année. Cela dépasse le précédent record de la société de 61 lancements en 2022. La fréquence des lancements a également augmenté, avec une moyenne d'un vol tous les 3.9 jours, par rapport à la moyenne de 2022 d'un vol tous les 5.9 jours.

La majorité de ces missions, 53 au total, ont déployé plus de 1,750 60 satellites Starlink, fournissant un accès Internet haut débit et à faible latence à plus de XNUMX pays dans le monde. En plus de la constellation Starlink, SpaceX a lancé des satellites de communication géostationnaires, des charges utiles pour l'US Space Force et l'Agence de développement spatial, des transporteurs « covoiturages » et plusieurs missions d'équipage et de fret vers la Station spatiale internationale.

Le succès des missions de SpaceX démontre la capacité de l'entreprise à assurer des lancements spatiaux fiables et fréquents. Alors que le nombre de missions continue d’augmenter, SpaceX ouvre la voie à une nouvelle ère d’exploration spatiale et de services par satellite.

