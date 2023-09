SpaceX lance 22 satellites alors que la FAA propose une nouvelle règle pour réduire les débris spatiaux

By

SpaceX a récemment réussi le lancement de sa « constellation » Starlink avec le déploiement de 22 satellites en orbite terrestre basse. Le lancement a eu lieu à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride à l'aide d'une fusée Falcon 9. Notamment, le propulseur du premier étage de la fusée a atterri avec succès sur une barge dans l'océan, démontrant l'engagement de SpaceX en faveur de la réutilisabilité.

Cette réalisation intervient à un moment où la Federal Aviation Administration (FAA) a proposé une nouvelle règle pour résoudre le problème des débris spatiaux générés par les vols commerciaux. La FAA reconnaît l'importance de gérer les débris pour prévenir les collisions potentielles avec les engins spatiaux et maintenir un environnement spatial durable.

La règle proposée présente cinq options permettant à des entreprises comme SpaceX de se débarrasser des étages supérieurs de leurs fusées. Ces options incluent l'entrée contrôlée, le repositionnement vers une orbite de stockage ou de cimetière moins encombrée, une orbite d'évasion terrestre, l'élimination active des débris dans un délai de cinq ans ou une élimination atmosphérique incontrôlée.

La règle proposée par la FAA s'aligne sur les pratiques d'atténuation des débris orbitaux du gouvernement américain. Il vise à atténuer les risques associés à une rentrée incontrôlée des étages supérieurs, garantissant ainsi un environnement spatial plus sûr pour toutes les parties prenantes.

Selon la FAA, il existe actuellement plus de 23,000 XNUMX objets orbitaux de plus de quatre pouces. L’année dernière, l’importance de la gestion des débris a été soulignée lorsque des débris spatiaux appartenant à SpaceX ont été découverts dans les Snowy Mountains par l’Agence spatiale australienne. En outre, l'explosion d'une roquette sans équipage a fait tomber des débris sur Port Isabel, une ville voisine.

La règle proposée fera l'objet d'une période de commentaires publics de 90 jours après sa publication au registre fédéral. Cette période permet de recueillir les commentaires et les contributions des diverses parties prenantes afin de garantir que toutes les perspectives sont prises en compte lors de l'élaboration de la règle finale sur la gestion des débris spatiaux.

Sources:

-UPI

- Le gardien

Définitions:

– SpaceX : Un constructeur aérospatial privé et une société de transport spatial fondée par Elon Musk.

– Falcon 9 : Une fusée réutilisable à deux étages développée par SpaceX dans le but de lancer des charges utiles dans l'espace.

– Orbite terrestre basse : région de l'espace située à environ 2,000 XNUMX kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, couramment utilisée pour le déploiement de satellites et l'exploration spatiale.