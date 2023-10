SpaceX achève le 69e vol orbital de l'année depuis Cap Canaveral

By

SpaceX a lancé avec succès sa 69e mission orbitale de l'année depuis Cap Canaveral. Il s'agit du 49e vol de SpaceX depuis la Space Coast, la société étant responsable de toutes les 52 missions lancées depuis la région en 2023, sauf trois. La fusée Falcon 9 a décollé du Space Launch Complex 40 vendredi à 10 heures, suite à des retards dus à aux mauvaises conditions météorologiques.

Le propulseur du premier étage du Falcon 9 a effectué son 10e vol et a atterri avec succès sur le droneship A Shortfall of Gravitas dans l'océan Atlantique. Cette étape démontre la réutilisabilité et la rentabilité de la technologie de SpaceX.

L'ULA (United Launch Alliance) devrait également effectuer son prochain lancement depuis le Space Launch Complex 41 voisin. Le décollage est prévu vendredi prochain, la fusée cible étant l'Atlas V. Ce lancement est important car il porte les deux premiers tests du projet Kuiper d'Amazon. satellites. Avec l'achat par Amazon de fusées Atlas supplémentaires, l'ULA devrait lancer ces missions régulièrement, contribuant ainsi à la constellation de 3,236 XNUMX satellites prévue par Amazon pour concurrencer Starlink de SpaceX.

SpaceX a prévu un lancement majeur début octobre, mais en raison de circonstances imprévues, la NASA a annoncé un retard pour sa mission de sonde Psyché. Le Falcon Heavy, qui transportera la sonde, devait initialement être lancé le 5 octobre, mais la nouvelle date cible n'est pas antérieure au 12 octobre, à 10 h 16. La mission vise à explorer l'astéroïde riche en métaux, également nommé Psyché. , et a une fenêtre de lancement qui s'étend jusqu'au 23 octobre.

Grâce aux efforts continus et aux lancements fréquents de SpaceX, la société reste à l'avant-garde de l'industrie spatiale, contribuant à l'avancement de l'exploration spatiale et du déploiement de satellites.

