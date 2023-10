SpaceX lance un nouveau lot de satellites Starlink

By

SpaceX a lancé avec succès un nouveau lot de satellites Internet Starlink en orbite terrestre basse le jeudi 5 octobre. La fusée Falcon 9 transportait 22 satellites Starlink et a décollé du Space Launch Complex 40 (SLC-40) de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. . Il s'agissait du huitième vol du propulseur de premier étage du Falcon 9 soutenant cette mission.

Le premier étage de la fusée, qui avait déjà lancé diverses missions, dont CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e et quatre missions Starlink, a atterri avec succès sur le drone Just Read the Instructions stationné dans l'océan Atlantique après la séparation des étages.

Starlink est une constellation de satellites avancés qui opèrent en orbite basse autour de la Terre. Il vise à fournir un accès Internet haut débit et à faible latence aux zones mal desservies et isolées du monde entier, y compris aux régions dépourvues d'infrastructure Internet fiable, telles que les zones rurales et isolées.

Ce lancement contribue à la croissance de la constellation Starlink, qui compte déjà des milliers de satellites. L’objectif est de fournir une couverture mondiale et d’améliorer la connectivité Internet à des millions de personnes dans le monde. SpaceX continue de lancer davantage de satellites pour étendre la couverture et améliorer les performances du réseau Starlink.

Avec le déploiement réussi de ces 22 nouveaux satellites, SpaceX se rapproche de sa mission consistant à fournir un accès Internet haut débit aux personnes vivant même dans les coins les plus reculés du monde. L'entreprise est devenue un acteur clé du secteur de l'Internet par satellite, révolutionnant les options de connectivité et réduisant la fracture numérique.

Sources:

– SpaceX (aucune URL fournie)

– Définitions : Starlink – une vaste constellation de satellites très avancés opérant sur une orbite basse autour de la Terre pour fournir un accès Internet haut débit et à faible latence aux zones mal desservies et isolées.