SpaceX établit un record avec le 39e lancement de l'année

SpaceX a franchi une nouvelle étape vendredi soir en lançant avec succès 22 satellites Starlink sur une orbite terrestre inférieure depuis la station spatiale Canaveral en Floride. Ce lancement, qui a eu lieu au Space Launch Complex 40, marquait le 39e décollage d'une fusée SpaceX Falcon 9 de Cap Canaveral en 2021, établissant un nouveau record pour l'entreprise.

Le premier étage de la fusée Falcon 9, qui avait déjà été utilisé dans 10 missions, est revenu sur Terre en toute sécurité environ 8 minutes après le décollage. Cette récupération réussie montre l'engagement de SpaceX en faveur de la technologie des fusées réutilisables, réduisant considérablement le coût des missions spatiales.

Les 22 satellites Starlink ont ​​été mis en orbite environ 65 minutes après leur lancement. Ces satellites font partie du plan ambitieux de SpaceX visant à créer des méga-constellations qui fourniront un service Internet aux zones reculées du monde. Actuellement, SpaceX possède 4,800 12,000 satellites opérationnels et la société a reçu l’approbation pour un total de XNUMX XNUMX satellites.

Avec ce lancement, SpaceX a également accompli sa 69e mission orbitale sur tous ses sites de lancement, démontrant ainsi l'expertise et les capacités de l'entreprise dans l'industrie spatiale.

SpaceX continue de repousser les limites de l'exploration et de la technologie spatiales, avec des lancements fréquents et des pratiques innovantes. L'engagement de l'entreprise en faveur de la réutilisabilité et de l'expansion de la connectivité mondiale remodèle l'avenir des voyages spatiaux et des communications.

