SpaceX lance la fusée Falcon 9 avec les satellites Starlink

SpaceX a lancé avec succès une fusée Falcon 9 depuis le complexe de lancement 40 de la station spatiale de Cap Canaveral. Ce lancement marquait le 55e lancement de l'année pour l'entreprise. La fusée transportait une charge utile de 22 satellites Internet Starlink. Le propulseur du premier étage du Falcon 9 devait atterrir sur un drone en mer environ 8 minutes et demie après le décollage.

Le 45e Escadron météorologique de la Force spatiale a prédit 80 % de chances de conditions météorologiques favorables au lancement, la principale préoccupation étant une potentielle couche nuageuse épaisse due à un front froid. Cependant, aucun bang sonique local n’était attendu avec cette mission. L'heure de lancement a été fixée à 9 h 06 HAE avec des opportunités de lancement de sauvegarde disponibles jusqu'à 12 h 29 HAE.

SpaceX n'a ​​pas encore annoncé la date de la prochaine mission Starlink depuis la station spatiale de Cap Canaveral. Cependant, ils se préparent au lancement prochain du vaisseau spatial Psyché de la NASA à bord d'une fusée triple cœur Falcon Heavy depuis le Kennedy Space Center. La sonde spatiale Psyché entreprendra un voyage de près de six ans pour étudier l'astéroïde métallique Psyché, qui orbite autour du soleil dans la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter.

SpaceX continue de repousser les limites de l'exploration spatiale et de la technologie satellitaire. À chaque lancement réussi, ils élargissent leur constellation Internet Starlink et nous rapprochent d’un avenir de connectivité mondiale. Restez à l’écoute pour d’autres lancements et découvertes passionnantes de SpaceX.

Définitions:

– Falcon 9 : Une fusée réutilisable à deux étages développée par SpaceX pour le transport de charges utiles dans l'espace.

– Starlink : une constellation Internet par satellite en cours de construction par SpaceX pour fournir une couverture Internet mondiale.

– Launch Complex 40 : Un site de lancement situé à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride.

– Navire drone : Un navire marin autonome utilisé par SpaceX pour atterrir et récupérer des propulseurs de fusée en mer.

