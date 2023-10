Le lancement de SpaceX aujourd'hui égale le record de Space Coast pour l'année

By

Un lancement prévu de SpaceX depuis la station spatiale de Cap Canaveral mardi égalerait le précédent record de lancements de la Space Coast en un an, avec 57 lancements au total. Le lancement, prévu à 5h20, transportera 22 satellites Internet Starlink de SpaceX.

Cette année, SpaceX a été le principal fournisseur de lancement sur la Space Coast de Floride, avec 53 missions depuis Canaveral ou le Kennedy Space Center. En comparaison, United Launch Alliance (ULA) a volé trois fois et Relativity Space une fois. La majorité des lancements de SpaceX ont été destinés à la constellation Starlink en pleine croissance, ce lancement marquant la 31e mission Starlink depuis la Space Coast.

En plus des missions Starlink, SpaceX a également lancé cette année les trois missions avec équipage basées aux États-Unis, notamment Crew-6, Axiom 2 et Crew-7, toutes depuis le Kennedy Space Center. Notamment, KSC a également accueilli quatre lancements de Falcon Heavy, dont le récent lancement de Psyche, qui marquait la première fois que la NASA utilisait cette puissante fusée.

Le rythme des lancements s'est accéléré, avec seulement huit heures et 42 minutes d'intervalle entre le lancement de Psyché vendredi matin et celui de Starlink le soir même. Il s'agit du délai le plus court entre les lancements depuis les missions du programme Gemini en 1966.

SpaceX a établi de nombreux records d'exécution pour les lancements depuis le Space Launch Complex 40, notamment le lancement de deux missions depuis la plate-forme en quatre jours. Avec plusieurs autres vols Starlink prévus, ainsi que de futures missions telles que le réapprovisionnement du CRS-29 et la mission Commercial Lunar Payload Services (CLPS), il est possible que la Eastern Range puisse voir plus de 70 lancements cette année.

D'autres fournisseurs de lancement, tels que ULA et Relativity Space, ont également des lancements potentiels avant la fin de l'année. La nouvelle fusée Vulcan Centaur de l'ULA, initialement prévue pour un décollage en mai, pourrait voler en décembre. Pendant ce temps, Blue Origin, propriété de Jeff Bezos, espère lancer sa fusée lourde New Glenn d’ici la fin de 2024.

À l’avenir, la Space Coast devrait connaître une fréquence de lancements toujours élevée, SpaceX et ULA visant à augmenter leur cadence de lancement et davantage d’entreprises entrant sur le marché.

