SpaceX s'apprête à lancer un autre lot de satellites Starlink

SpaceX se prépare à un autre lancement de ses satellites Internet Starlink depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Le lancement de la fusée Falcon 9 est prévu samedi à 9 h 07 HAE, avec une fenêtre de lancement de quatre heures. Ce serait le 51e lancement de Space Coast cette année. Les conditions météorologiques pour le lancement devraient être excellentes, avec 95 % de chances que les conditions météorologiques soient favorables. La seule préoccupation est une légère probabilité de nuages ​​persistants provenant d’un système tropical côtier. La tentative d’atterrissage du booster est répertoriée comme « à faible risque ».

La charge utile de cette mission est un autre lot de satellites Starlink, conçus pour fournir une couverture Internet mondiale. Si le lancement réussit, il s’agira du 17e vol du propulseur du premier étage. Contrairement aux missions précédentes, aucun bang sonique local n’est associé à ce lancement. Le booster du premier étage ciblera un drone atterrissant environ huit minutes après le décollage.

SpaceX n'a ​​pas encore annoncé la prochaine date de lancement prévue pour des missions Starlink supplémentaires. Cependant, des préparatifs sont en cours au Centre spatial Kennedy pour le lancement du vaisseau spatial Psyche de la NASA à bord d'une fusée Falcon Heavy à triple cœur au cours de la première semaine d'octobre. Cette mission interplanétaire étudiera un astéroïde riche en métaux situé entre Mars et Jupiter.

SpaceX continue de repousser les limites de l'exploration spatiale et de la technologie satellitaire. La constellation Starlink de la société vise à fournir un accès Internet fiable et abordable aux régions mal desservies du monde. À chaque lancement réussi, le réseau se rapproche de son objectif de couverture mondiale. Restez à l'écoute des mises à jour sur le dernier lancement de SpaceX et les futures missions.

Définitions:

– Starlink : constellation de satellites de SpaceX conçue pour fournir une couverture Internet mondiale.

– Falcon 9 : la fusée réutilisable à deux étages de SpaceX utilisée pour transporter des satellites et d'autres charges utiles dans l'espace.

– Booster : Le composant du premier étage de la fusée Falcon 9 qui fournit la poussée initiale lors du lancement et est capable d'atterrir pour être réutilisé.

– Drone ship : Un vaisseau autonome utilisé par SpaceX pour atterrir et récupérer les boosters du premier étage en mer.

