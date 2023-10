Le lancement de SpaceX égale le record de Space Coast en 2023

By

Un lancement SpaceX depuis la station spatiale de Cap Canaveral mardi soir a égalé le record du plus grand nombre de lancements en un an sur la Space Coast. Le lancement, qui transportait 22 satellites Internet Starlink, était le 57e lancement de l'année, égalant le total observé en 2022.

La plupart des lancements de SpaceX cette année concernaient sa constellation Starlink, il s'agit de la 31e mission Starlink depuis la Space Coast. Cependant, SpaceX a également effectué les trois missions avec équipage basées aux États-Unis en 2023, notamment Crew-6, Axiom 2 et Crew-7, toutes depuis le Kennedy Space Center.

Le rythme des lancements s'accélère, avec seulement un intervalle de huit heures et 42 minutes entre le dernier lancement, qui a eu lieu vendredi matin, et celui de Starlink, vendredi soir. Il s'agit du délai le plus court entre les lancements depuis quatre missions du programme Gemini en 1966.

SpaceX a établi plusieurs records d'exécution pour les lancements à partir du Space Launch Complex 40, notamment l'envoi de deux lancements en moins de quatre jours. La société a prévu d'autres vols Starlink, ainsi qu'une mission de réapprovisionnement et le premier lancement potentiel réussi des missions Commercial Lunar Payload Services de la NASA en novembre.

La chaîne Est, qui comprend Cap Canaveral, pourrait potentiellement voir plus de 70 lancements d'ici la fin de l'année si le rythme actuel se poursuit. D'autres sociétés, telles que Relativity Space et United Launch Alliance, ont également prévu des lancements, ULA visant son premier vol Vulcan Centaur avant la fin de l'année.

Dans l’ensemble, la Space Coast devrait connaître davantage de lancements dans les années à venir, à mesure que davantage d’entreprises amèneront leurs fusées sur les rampes de lancement. Il est peu probable que le rythme de SpaceX ralentisse, tandis que l'ULA prévoit d'augmenter les vols de Vulcan Centaur à au moins deux fois par mois.

