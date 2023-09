SpaceX réalise son 50e lancement record de l'année

SpaceX a franchi une nouvelle étape en réalisant avec succès son 50e lancement de l'année, illuminant la Space Coast avec l'ascension enflammée de la fusée Falcon 9. Cette mission marquait également le 17ème vol du booster, établissant un nouveau record pour l'entreprise. La fusée Falcon 9 a été lancée depuis le complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cap Canaveral, transportant 22 des satellites Starlink de SpaceX.

Le booster utilisé pour cette mission a un historique de vol impressionnant, ayant déjà été lancé sur diverses missions, notamment GPS III-3, Turksat 5A et plusieurs missions Starlink. Il a atterri avec succès sur le droneship A Short Fall of Gravitas dans l’océan Atlantique. SpaceX a été le moteur de la plupart des lancements depuis la Space Coast cette année, United Launch Alliance et Relativity Space ne représentant que quelques-uns des lancements restants.

En plus des 37 lancements depuis Cap Canaveral, SpaceX a également réalisé 10 lancements depuis le Kennedy Space Center, dont les trois vols spatiaux habités depuis les États-Unis cette année. La société prévoit plusieurs autres missions Falcon 9 et au moins un lancement de Falcon Heavy le mois prochain. Si tout se passe comme prévu, Space Coast est en passe de dépasser son précédent record de 57 lancements en un an, établi en 2022.

Depuis le premier lancement réussi de SpaceX en 2008, la société est devenue le fournisseur de lancement le plus prolifique du secteur. Ce dernier lancement réussi porte à 265 le nombre total de lancements réussis de SpaceX sur ses fusées Falcon 1, Falcon 9 et Falcon Heavy. Notamment, la société a également réalisé 227 atterrissages réussis et 199 réutilisations de propulseurs de fusée. En comparaison, United Launch Alliance a effectué 157 lancements depuis sa création en 2006.

Alors que SpaceX est en tête en termes de fréquence de lancement, Rocket Lab est le deuxième fournisseur de lancement le plus actif, bien qu'avec des fusées plus petites. Malgré un revers avec une tentative de lancement plus tôt cette semaine entraînant une perte de charge utile, Rocket Lab était en bonne voie pour réaliser 15 lancements cette année. La société enquête actuellement sur la cause du problème et travaille avec la Federal Aviation Administration.

Dans l’ensemble, le récent lancement de SpaceX témoigne du succès continu de l’entreprise et de son engagement à faire progresser l’exploration spatiale. Avec d'autres lancements prévus pour le reste de l'année, SpaceX continue de repousser les limites et de redéfinir ce qui est possible dans le domaine de la technologie spatiale.

