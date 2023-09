Le moteur-fusée SpaceX atterrit au Smithsonian : un symbole des vols spatiaux commerciaux américains

SpaceX a fait don d'un moteur de fusée Merlin et d'une aileron en grille au Musée national de l'air et de l'espace de Washington, DC, marquant ainsi sa représentation dans la collection nationale. Les artefacts seront présentés dans une prochaine exposition sur l’avenir des vols spatiaux. Le moteur Merlin a été utilisé lors du lancement de l'atterrisseur lunaire « Beresheet » de SpaceIL en 2019, ainsi que sur deux autres fusées Falcon 9. Le moteur et l'aileron de grille donnés rejoindront d'autres artefacts provenant de diverses sociétés de vols spatiaux dans la collection du musée.

Le moteur Merlin, conçu pour la récupération et la réutilisation, utilise du kérosène de qualité fusée et de l'oxygène liquide comme propulseurs dans un cycle d'alimentation d'un générateur à gaz. Il a volé sur deux fusées Falcon 9 depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie, contribuant ainsi au déploiement de satellites de communications commerciaux et d'un satellite argentin d'observation de la Terre. Ce dernier lancement est entré dans l'histoire en tant que premier étage du Falcon 9 à atterrir avec succès sur terre le long de la côte ouest des États-Unis, plutôt que sur l'un des drones de SpaceX.

L'aileron de grille, qui fait partie de l'étage intermédiaire du Falcon 9, a joué un rôle crucial dans la réorientation de la fusée lors de la rentrée. Il a effectué une mission visant à livrer un satellite sud-coréen en 2017 et a participé au 19e premier étage récupéré et au 15e atterrissage consécutif de SpaceX, un record.

Les artefacts donnés seront exposés lorsque le Musée national de l'air et de l'espace rouvrira son aile est dans le cadre de son projet de rénovation en cours. La rénovation du musée comprend la transformation des galeries existantes et l'ajout de nouvelles expositions, comme « Destination Moon », qui présente le voyage des astronautes vers la Lune.

Ce don au Smithsonian est l'une des nombreuses contributions apportées par SpaceX à diverses institutions. La société a également installé des scènes Falcon au Space Center de Houston et au Kennedy Space Center Visitor Complex, et a exposé des capsules Dragon de première génération au Kennedy et au Musée des sciences et de l'industrie de Chicago.

Dans l'ensemble, l'inclusion des artefacts de SpaceX dans la collection nationale témoigne de l'impact significatif de l'entreprise sur les vols spatiaux commerciaux aux États-Unis et de son rôle dans l'élaboration de l'avenir de l'exploration spatiale.

Sources:

– Musée National de l’Air et de l’Espace

– Space X