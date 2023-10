SpaceX effectue un test de moteur de vaisseau spatial pour la brûlure par désorbitation

SpaceX continue de progresser avec son vaisseau spatial Starship en démarrant l'un des moteurs Raptor de son prototype Ship 26 Starship. Le test, connu sous le nom d'incendie statique d'un seul moteur, a été mené pour démontrer un démarrage semblable à un vol pour un brûlage de désorbite d'un vaisseau spatial. La vidéo de la brûlure a été partagée par SpaceX sur X (anciennement Twitter).

Le Starship est l'ambitieux système de transport dans l'espace lointain de SpaceX, composé du booster de premier étage Super Heavy et du vaisseau spatial de l'étage supérieur connu sous le nom de Starship. Propulsés par le moteur Raptor de SpaceX, avec 33 moteurs pour Super Heavy et six pour Starship, les deux éléments sont conçus pour être entièrement réutilisables. Le processus de réutilisation implique des brûlures de désorbite et d’autres allumages de moteurs pour ramener en toute sécurité les véhicules Starship sur Terre après le décollage.

Bien que Starship n’ait pas encore effectué d’atterrissages sûrs après des missions spatiales, il est encore en développement. Le véhicule n’a eu qu’un seul décollage complet à son actif, qui était un vol d’essai en avril de cette année. Ce vol s'est soldé par une détonation contrôlée en raison de plusieurs problèmes rencontrés peu après le lancement.

SpaceX se prépare actuellement pour le deuxième vol d'essai du Starship, qui impliquera un Super Heavy appelé Booster 9 et l'étage supérieur du Ship 25. Les deux véhicules ont subi des tests d'incendie statiques et sont techniquement prêts à voler. Cependant, avant que le lancement puisse avoir lieu, SpaceX doit obtenir une licence de lancement auprès de la Federal Aviation Administration des États-Unis pour surmonter les obstacles réglementaires.

Dans l’ensemble, le récent test moteur de SpaceX pour le prototype Starship signifie un progrès significatif dans le développement du vaisseau spatial de nouvelle génération. En mettant l’accent sur la réutilisabilité, le Starship recèle un grand potentiel pour révolutionner les voyages dans l’espace lointain.

Définitions:

– Brûlage par désorbitation : manœuvre utilisée pour ralentir et modifier la trajectoire d'un vaisseau spatial afin de rentrer dans l'atmosphère terrestre.

– Moteur Raptor : Un moteur de fusée liquide développé par SpaceX, connu pour ses hautes performances et sa capacité à fonctionner dans l’espace et sur d’autres corps célestes.

Sources:

