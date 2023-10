SpaceX teste la fusée Falcon Heavy avant la mission Psyche Asteroid de la NASA

SpaceX a mené avec succès un test de « tir statique » de sa puissante fusée Falcon Heavy au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Le test consistait à allumer brièvement les 27 moteurs du premier étage de la fusée pendant que le véhicule restait ancré à la rampe de lancement. Ce test a constitué une étape cruciale dans la préparation du Falcon Heavy pour sa prochaine mission de lancement de la sonde astéroïde Psyché de la NASA.

La mission sur l'astéroïde Psyché a été retardée d'un an mais est désormais en bonne voie pour un lancement le 12 octobre. La sonde devrait entreprendre un long voyage vers la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, où elle étudiera le mystérieux objet métallique appelé Psyché. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait être le noyau exposé d’une protoplanète, fournissant des informations précieuses sur la formation des planètes et les premiers jours du système solaire.

Le Falcon Heavy, actuellement la deuxième fusée la plus puissante en opération, a déjà volé sept fois, son lancement le plus récent ayant eu lieu en juillet. Cependant, la mission vers Psyché marquera la première mission de la fusée pour la NASA.

Le succès de ce test rapproche SpaceX de son objectif de révolutionner le voyage et l’exploration spatiale. Grâce aux capacités du Falcon Heavy, SpaceX vise à rendre l’espace plus accessible et abordable, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour la recherche scientifique et les entreprises commerciales.

– Définition de protoplanète : Une protoplanète est un grand corps céleste en train de devenir une planète.