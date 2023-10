Le vaisseau spatial Psyche de la NASA va tester une technologie de communication avancée pendant sa mission

Le vaisseau spatial Psyché de la NASA, destiné à étudier un astéroïde semblable à la Terre, explorera non seulement la composition de l'astéroïde, mais effectuera également un test de technologie de communication optique avancée. La démonstration de la technologie Deep Space Optical Communications (DSOC) aura lieu au cours du voyage de six ans vers l’astéroïde, jetant ainsi les bases des futures missions spatiales.

En préparation du lancement, le vaisseau spatial Psyché et la démonstration DSOC ont été transportés au hangar SpaceX du Kennedy Space Center. Le vaisseau spatial a été encapsulé avec la technologie DSOC dans une salle blanche des installations d'Astrotech Space Operations à Titusville, en Floride.

Les carénages, qui protègent le vaisseau spatial de la pression aérodynamique et de la chaleur lors du lancement, ont également été installés. Une fois que la fusée atteint une certaine altitude, les carénages se sépareront et reviendront sur Terre. Le vaisseau spatial sera ensuite accouplé à une fusée SpaceX Falcon Heavy, dont le lancement est prévu pour le 12 octobre.

Cette mission revêt une importance historique car il s’agira de la première mission scientifique primaire lancée en orbite par une fusée Falcon Heavy. C'est également la deuxième mission interplanétaire lancée par SpaceX pour le compte de la NASA. Le programme de services de lancement de la NASA a certifié la fusée pour une utilisation dans le cadre des missions les plus complexes et les plus prioritaires de l'agence.

La mission de Psyché est d'étudier un astéroïde qui serait similaire au noyau terrestre, composé de roche et de fer-nickel métallique. Cet astéroïde offre une opportunité unique de comprendre les éléments constitutifs de la formation des planètes. Il faudra environ six ans au vaisseau spatial pour atteindre l'orbite de l'astéroïde entre Mars et Jupiter. Le vaisseau spatial passera ensuite 26 mois en orbite autour de l’astéroïde à différentes altitudes, collectant des données sur sa composition, sa topographie et ses propriétés magnétiques et gravitationnelles.

La démonstration de la technologie DSOC aura lieu au cours des deux premières années de la mission. DSOC utilisera un laser invisible proche infrarouge pour envoyer et recevoir des données de test depuis la Terre à des bandes passantes nettement plus élevées que les systèmes d'ondes radio conventionnels. Les connaissances acquises grâce à cette démonstration pourraient soutenir les futures missions de la NASA, notamment l’exploration humaine de Mars.

Dans l’ensemble, la mission Psyché promet non seulement de mieux comprendre l’astéroïde lui-même, mais offre également l’opportunité de tester une technologie de communication avancée qui pourrait révolutionner l’exploration spatiale future.

