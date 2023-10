Le vaisseau spatial Psyche de la NASA en mission pour étudier un astéroïde riche en métaux

By

Le vaisseau spatial Psyché de la NASA a été lancé avec succès depuis le Kennedy Space Center en Floride. Le vaisseau spatial se rendra vers un astéroïde riche en métaux situé dans la ceinture principale d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il s'agit de la première mission de la NASA visant à étudier un astéroïde constitué principalement de métal.

Le vaisseau spatial Psyché est accompagné d'une démonstration technologique pionnière appelée expérience Deep Space Optical Communications (DSOC) de la NASA. Cette expérience testera les communications laser au-delà de la Lune, fournissant ainsi plus de bande passante pour la transmission des données par rapport aux communications radiofréquences traditionnelles.

Le lancement de la sonde spatiale Psyché marque une étape importante dans l'exploration spatiale. Cela pourrait fournir des informations précieuses sur la formation des planètes rocheuses et faire progresser notre compréhension de l’univers. La mission testera également de nouvelles technologies qui pourront être utilisées dans les futures missions de la NASA.

Le vaisseau spatial Psyche a établi la communication avec le complexe Deep Space Network de la NASA à Canberra, en Australie, et les premiers rapports de télémétrie indiquent que le vaisseau spatial est en bonne santé. Au cours des prochaines années, le vaisseau spatial parcourra plus de 2.2 milliards de kilomètres pour atteindre l’astéroïde riche en métaux, avec une arrivée prévue en août 2029.

Une fois que le vaisseau spatial aura atteint l’astéroïde, il commencera à orbiter et étudiera sa composition. Les scientifiques pensent que la teneur élevée en fer-nickel de l’astéroïde suggère qu’il pourrait s’agir du noyau résiduel d’un planétésimal. En étudiant ce monde métallique, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation des planètes et mieux comprendre notre propre planète, la Terre.

La mission Psyché démontre l'engagement de la NASA à explorer l'inconnu et à inspirer le monde par la découverte. Cela témoigne de l'engagement de l'agence à faire progresser les connaissances scientifiques et à collaborer avec des entreprises privées et des partenaires internationaux.

