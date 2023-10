Présentation de Starlink Direct to Cell : service de téléphonie mobile fourni par satellite

Starlink, la société Internet par satellite lancée par SpaceX, a révélé ses projets pour un service de téléphonie mobile par satellite appelé « Starlink Direct to Cell ». Ce nouveau service vise à fournir une couverture omniprésente à l'aide de tours de téléphonie mobile dans l'espace, permettant aux utilisateurs d'accéder aux services de voix, de texte et de données via leurs smartphones. Le calendrier présenté par Starlink indique que le service texte sera disponible en 2024, suivi du service voix et données en 2025 et du service IoT (Internet des objets) en 2025.

Contrairement aux options de connectivité téléphonique par satellite existantes qui nécessitent un matériel spécialisé, Starlink Direct to Cell utilisera des modems LTE sur ses satellites pour transmettre Internet directement aux smartphones. Cela représente une avancée significative par rapport aux réseaux actuels, car les satellites de Starlink fonctionnent sur une orbite inférieure d'environ 550 km, par rapport à d'autres réseaux comme le réseau Globalstar d'Apple à 1,400 781 km et le réseau Iridium à XNUMX km. De plus, le développement par SpaceX de la plus grande fusée au monde, Starship, permet le lancement de satellites plus gros dotés d'antennes plus puissantes, ce qui facilite la connexion des smartphones aux satellites plus proches et plus gros.

SpaceX affirme qu'une fois le service opérationnel, il s'intégrera de manière transparente aux smartphones LTE existants sans avoir besoin de matériel, de micrologiciel ou d'applications spéciales. Les utilisateurs pourront accéder aux services de texte, de voix et de données tant qu’ils auront une vue dégagée du ciel. Starlink apportera des modifications matérielles à ses satellites pour les équiper de la technologie LTE requise.

Bien que le calendrier prévu pour le déploiement soit susceptible de changer, Starlink prévoit de déployer des satellites dotés de la capacité Direct to Cell en utilisant initialement la fusée Falcon 9, puis avec la plus grande capacité de la fusée Starship. L'implication de Starship permettra le déploiement de satellites de taille réelle, car les variantes actuelles « V2 Mini » sont utilisées en raison des retards de Starship. Starlink s'est associé à diverses sociétés de téléphonie mobile, notamment T-Mobile, Rodgers, KDDI, Optus, One NZ et Salt, et des partenariats supplémentaires sont recherchés.

En résumé, Starlink Direct to Cell vise à révolutionner la connectivité téléphonique par satellite en offrant une couverture omniprésente via les modems LTE sur ses satellites. Grâce aux progrès de la technologie satellitaire et à l'utilisation de satellites plus grands, ce service permettra un accès transparent aux services de texte, de voix et de données sur les smartphones standards. Bien que les attentes spécifiques en matière de vitesse ne soient pas réitérées, les affirmations initiales suggéraient des vitesses de 2 à 4 Mbps. Le calendrier ambitieux du projet SpaceX doit être pris avec prudence, mais la société travaille activement au lancement de ce service dans les années à venir.

