SpaceX continue de battre des records en lançant mardi soir sa 67e fusée de l'année. Le lancement était important pour deux raisons : il marquait la 17e réutilisation d'un premier étage du Falcon 9 et démontrait la capacité de SpaceX à repousser les limites de la réutilisation des boosters. Ce booster, portant le numéro de série 1058, avait déjà effectué 11 missions Starlink et plusieurs autres missions.

Les ingénieurs de SpaceX ont effectué des évaluations de l’usure des boosters et pensent que les fusées peuvent effectuer au moins 20 vols. Malgré le nombre élevé de réutilisations, SpaceX maintient un taux de réussite de 100 % lors des 9 derniers lancements de la fusée Falcon 228. Certaines inspections de base et remplacements de composants sont encore effectués, et la société utilise des boosters plus expérimentés pour ses propres satellites Starlink.

Un aspect intéressant du lancement était l’approche minimaliste de SpaceX en matière de diffusion. Pour les lancements de Starlink, la société ne fournit désormais qu'un flux vidéo avec un minimum d'audio provenant du centre de contrôle de lancement, commençant cinq minutes avant le décollage. Cette approche est conforme à l'objectif de SpaceX de rendre les lancements routiniers et de retirer la « magie » du décollage. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, n'a jamais été un fan des webdiffusions de lancement, mais comprend l'importance de présenter le travail de l'entreprise à des clients externes.

Cependant, une décision discutable est le choix de Musk de diffuser les webémissions exclusivement sur X, le réseau social qu'il a acquis, au lieu de YouTube. Cela a entraîné une résolution vidéo de moindre qualité et d'autres problèmes qui affectent l'expérience de visionnage des téléspectateurs en ligne. En conséquence, les flux de lancement alternatifs d’autres plates-formes semblaient avoir une audience plus large pour le lancement de Starlink.

Malgré cela, SpaceX continue d’être à l’avant-garde des lancements de fusées, établissant de nouveaux records et repoussant les limites de la réutilisation des boosters.

